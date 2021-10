Montefiascone. Intervento di riparazione acquedotto comunale

NewTuscia – MONTEFIASCONE – “Si informano gli utenti del Comune di Montefiascone che il giorno Mercoledì 20/10/2021 a causa di un intervento per la riparazione di una rottura della condotta idrica primaria a strada Ombrone si renderà necessario interrompere il flusso idrico dalle ore 09:30 fino a termine lavori. Le zone interessate dall’interruzione sono: via Zepponami, via Caversa, via Giannotti, via Stefanoni, via Giglio Vecchio, strada Ombrone e zone limitrofe.

Al termine dell’intervento si potrebbero manifestare fenomeni di torbidità sia in rete che alle utenze.

Nel caso dovessero emergere problematiche durante le fasi dell’intervento che dovessero prolungare le tempistiche seguiranno aggiornamenti”.

TALETE SPA