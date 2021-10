La Viterbese ritorna alla vittoria grazie alle reti di Murilo e Volpicelli

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese vince con pieno merito 2-0 superando il Siena ,grazie alle reti di Murilo e Volpicelli nella ripresa. Una successo che ha ridato morale a tutto l’ambiente gialloblù, dopo nove giornate amare costellate da sconfitte e da molte amarezze. Un successo che serve sì alla classifica, ma soprattutto per il morale della squadra; speriamo che sia un buon viatico per cercare di risalire la classifica e togliersi dallo scomodo ultimo posto. Nel dopo gara moderata soddisfazione da parte di Mr.Raffaele che ha evidenziato i progressi della squadra in campo, specie nell’atteggiamento tattico e caratteriale: c’è stata maggiore concretezza, specie in difesa e a centrocampo, senza tralasciare un attacco finalmente efficace in fase realizzativa. Mr.Gilardino del Siena nel dopo gara in sala stampa ha evidenziato l’approccio sbagliato della sua squadra alla partita, in quanto i bianconeri toscani sono apparsi poco aggressivi in attacco offrendo una gara sotto tono rispetto alle precedenti uscite in campionato.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Urso, Volpicelli, Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni, Van Der Velden, Alberico, Megelaitis

A disposizione di Mr.Giuseppe Raffaele: Bisogno, Capanni, Simonelli, Errico, D’Uffzi, Volpe, Ricchi, Natale, Zanon, Marenco, Tassi.

SIENA: Lanni, Acquadoro, Farcas, Disanto, Pezzella, Lores, Karlsson, Milesi, Terzi, Mora, Bianchi

A disposizione di Mr. Alberto Gilardino: Mataloni, Caccavallo, Montiel, Zaccone, Guberti, Cardoselli, Marocco, Marcellusi, Morosi, Peresin, Darini, Conti

Arbitro: Signor Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Signor Fabio Dell’Arcipreti di Vasto, Marco Matteo Barberis di Collegno

Quarto Uomo Signor Marco Saia di Palermo

Note: giornata con temperatura primaverile terreno in buon condizioni, spettatori presenti 600 circa con rappresentanza ospite in curva Sud

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 5° Viterbese pericolosa in attacco con un colpo di testa di Martinelle che ha impegnato il portiere Lanni del Siena.

Al 10° contatto in area di Rigore del Siena tra il difensore del Siena, Terzi, e Volpicelli, i giocatori della Viterbese reclamano il rigore, ma l’arbitro lascia correre senza concedere il rigore.

Al 13° viene ammonito Terzi del Siena per gioco falloso. Punizione sulla trequarti destra di Volpicelli.

Al 19° Tiro dal limite dell’area di Volpicelli che si perde di poco alto sopra la traversa.

Al 31° tiro di Terzi del Siena dai 20m di contro balzo di poco fuori dall’incrocio dei pali della porta difesa da Daga.

Al 34° corner per la Viterbese senza esito, la difesa bianconera del Siena libera ed allontana la minaccia.

Al 35° viene ammonito Alberico della Viterbese per una trattenuta sulla trequarti campo.

Al 39° Viterbese pericolosa in calcio d’angolo con Volpicelli che mette in area un traversone, seguita da un colpo di testa di Murilo di poco alto sopra la traversa.

Al 44° azione pericolosa del Siena con un pericoloso batti e ribatti in area della Viterbese, che si rifugia in corner.

Il seguente calcio d’angolo per il Siena è senza esito, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 0-0 con poco emozioni.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Viterbese prova ad attaccare.

Al 5° la Viterbese passa in vantaggio con Murilo che approfitta di una distrazione della difesa bianconera del Siena e con un gran diagonale tira in porta, il portiere del Siena non è impeccabile ed il pallone finisce in rete.

Al 12° corner per la Viterbese senza esito.

Al 15° calcio d’angolo per la Viterbese, senza esito.

Al 17 doppio cambio nel Siena: Esce Mora; al suo posto fa ingresso in campo Guberti, esce Acquadoro un difensore; al suo posto fa ingresso Caccavallo.

Al 21° Viterbese pericolosa in attacco con un cross di Murilo che attraversa tutta l’area di rigore.

Al 22° cambio nella Viterbese: esce Alberico; al suo posto entra in campo Errico.

Al 23° corner per il Siena la difesa della Viterbese libera con affanno.

Il Siena pressa e conquista ancora un corner, senza esito.

Al 26° la Viterbese va vicina al 2-0 con un contropiede di Volpicelli che si fa 50 metri di campo palla al piede e conclude in porta, ma il suo diagonale esce fuori di poco.

Al 28° cambio nella Viterbese: esce Murilo al suo posto entra Capanni.

Al 30° tiro di Capanni un pallonetto, che impegna il portiere del Siena lanni che smanaccia il pallone poi un difensore del Siena colpisce il pallone con un braccio, proteste della Viterbese.

Al 33° cambio nel Siena: Esce Bianchi al suo posto entra Montiel.

Al 35° Volpicelli ruba palla ad un difensore del Siena entra in area e viene steso in area di rigore l’arbitro lo ammonisce per simulazione.

Al 37° la Viterbese fallisce la rete del 2-0 con Capanni, che con un grande diagonale impegna ad una grande parata di portiere del Siena Lanni.

Al 39° la Viterbese si porta asul 2-0 con un gran tiro di Volpicelli che si insacca all’incrocio dei pali e non lascia scampo al portiere Lanni del Siena.

Al 41° cambio nella Viterbese: Esce volpicelli al suo posto entra Simonelli.

Al 43° viene ammonito D’Ambrosio per un fallo lieve a centrocampo.

Al 45° viene ammonito Errico della Viterbese per gioco falloso.

Al 47° viene ammonito Caccavallo del Siena per gioco falloso.

La Viterbese vince 2-0 grazie alle reti Murilo e Volpicelli.

RISULTATI DELLA 10° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-SIENA 2-0

MONTEVARCHI-OLBIA 0-2

CESENA-PONTEDERA 2-1

FERMANA-LUCCHESE

GROSSETO-TERAMO

IMOLESE-PISTOIESE 1-1

PESCARA-MODENA 1-2

REGGIANA -ANCONA-MATELICA 3-1

VIRTUS ENTELLA-VJS PESARO 0-0

GUBBIO-CARRARESE 4-0

CLASSIFICA

REGGIANA 24

CESENA 21

ANCONA-MATELICA 19

MODENA 18

GUBBIO 17

SIENA 16

PESCARA 15

IMOLESE 15

CARRARESE 14

VJS PESARO 14

OLBIA 13

VIRTUS ENTELLA 12

PONTEDERA 11

MONTEVARCHI 11

TERAMO 11

LUCCHESE 11

GROSSETO 9

VITERBESE 6

PISTOIESE 6

FERMANA 6

PROSSIMO TURNO

ANCONA-MATELICA-FERMANA SI GIOCHERA’ SABATO 23-10-2021

IMOLESE-GROSSETO SI GIOCHERA’ SABATO PROSSIMO 23-10-2021

LUCCHESE-VITERBESE SI GIOCHERA’ SABATO PROSSIMO 23-10-2021

SIENA-PESCARA SI GIOCHERA’ SABATO PROSSIMO 23-10-2021

TERAMO-CESENA SI GIOCHERA’ SABATO PROSSIMO 23-10-2021

VJS PESARO-GUBBIO SI GIOCHERA’ SABATO PROSSIMO23-10-2021

OLBIA-MODENA SI GIOCHERA’ DOMENICA 24-10-2021

CARRARESE-VIRTUS ENTELLA SI GIOCHERA’ DOMENICA 24-10-2021

PISTOIESE-MONTEVARCHI SI GIOCHERA’ DOMENICA 24-10-2021