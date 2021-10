NewTuscia – VITERBO – Venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 17.30, presso il Museo della Ceramica della Tuscia, verrà inaugurata la mostra dal titolo “I Farnese a Viterbo”.

Un evento realizzato grazie alla sinergia tra la Fondazione Carivit e la Biblioteca Consorziale di Viterbo, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio dell’Università della Tuscia, della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e della Comunità Montana dei Monti Cimini.

La mostra nasce dalla volontà di celebrare la Famiglia Farnese e il suo lungo e radicato rapporto con la città di Viterbo attraverso una doppia chiave di lettura che mette in relazione i reperti bibliografici e archivistici prov enienti dalla Biblioteca Consorziale di Viterbo con i reperti ceramici esposti nel Museo della Ceramica della Tuscia.

Si è scelto di ricostruire le biografie e le storie dei personaggi più rappresentativi appartenenti a tre generazioni della Famiglia Farnese: Papa Paolo III, suo figlio Pier Luigi, la nuora Girolama Orsini e il nipote Alessandro Farnese, «il grande Cardinale» di cui nel 2020 ricorrevano i 500 anni dalla nascita.

Lo sfondo su cui si intrecciano le vicende dei nostri protagonisti è la Viterbo tra Quattro e Cinquecento, una città gloriosa e vitale, punto nevralgico dell’amministrazione del Patrimonio di San Pietro.

Sarà possibile ammirare eccezionali documenti e importanti manoscritti mai esposti al pubblico, libri e incisioni che permetteranno di ripercorrere l’ascesa e la potenza di questa Famiglia sempre nell’ottica della ricostruzione del rapporto privilegiato con Viterbo e la sua comunità.

Il Museo della Ceramica della Tuscia, che ospita la mostra, rappresenta un valore aggiunto per l’esposizione, poiché è ospitato all’interno del nobiliare Palazzo Brugiotti, opera architettonica costruita proprio in concomitanza con il grande piano urbanistico della “Via Farnesiana” (oggi Via Cavour) voluto da Papa Paolo III e portato a termine dal nipote card. Alessandro.

L’evento è realizzato nel rispetto della normativa relativa al contenimento del contagio da COVID-19, pertanto è obbligatorio presentare il green pass, indossare la mascherina ed è a disposizione il gel igienizzante per le mani.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria al numero 0761 223674, o recarsi direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.