Andrea Spiti della Finass Atletica Viterbo convocato nel Club Lazio regionale

NewTuscia – VITERBO – Diramate ieri dal Comitato Ragionale della FIDAL Lazio (Federazione di Atletica Leggera) le convocazioni per il raduno del Club Lazio che si svolgerà a Roma presso l’impianto del “Paolo Rosi” all’Acquacetosa domenica 24 ottobre alle ore 14.00.

Il Club Lazio raccoglie quanto di meglio è emerso in termini di risultati durante la stagione agonistica nelle categorie federali Cadetti/e ed Allievi/e, consentendo la partecipazione anche agli allenatori e tecnici delle varie società della regione. L’appuntamento è quanto mai interessante e metterà di fronte i migliori giovani atleti con i tecnici responsabili dei vari settori e delle varie specialità delle attività regionali, con uno scambio di idee sulla programmazione futura degli allenamenti per la stagione 2022. Due gli atleti della nostra provincia convocati, il tarquiniese dell’Atl. 90 Mattia De Vita nel settore velocità ed il viterbese della Finass Assicurazioni Atletica Andrea Spiti per i lanci ed i salti.

Quest’ultimo al primo anno della categoria Cadetti si è messo in evidenza in questo fine stagione nelle prove multiple nelle quali è salito sempre sul podio nei primissimi posti mostrando un buon potenziale atletico in numerose specialità. L’atleta si allena presso l’impianto del Campo Scuola di Viterbo e può beneficiare di uno staff tecnico composto da ben 4 allenatori con competenze in tutte le specialità dell’atletica. Ad Andrea vanno i complimenti del presidente della società Giuseppe Misuraca ed un incoraggiamento per il prosieguo della sua carriera sportiva. (G.M.)