Vasanello, denunciato giovane alla guida di un furgone non a norma e senza patente

NewTuscia – VASANELLO – I Carabinieri della stazione di Vasanello, durante un’ordinario posto di blocco, hanno notato come un furgone abbia effettuato manovre diversive alla loro vista, per cercare di non essere fermato, sortendo l’effetto opposto. Infatti, così facendo, ha attirato l’attenzione dei militari, i quali l’hanno sottoposto a controllo documentale. Il soggetto, un giovane di Sutri, aveva la patente scaduta dal 2017 e, inoltre, il mezzo aveva una targa sprovvista di autorizzazione. Di conseguenza, il giovane è stato denunciato per guida senza patente e circolazione di targa prova non autorizzata.