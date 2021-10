Rieti, trasporto illecito di rifiuti: 5 tonnellate e 2 autocarri sequestrati, due persone denunciate

NewTuscia – RIETI – In due distinti servizi di controllo del territorio, svolti rispettivamente nei Comuni di Collalto Sabino e Borgorose, i Carabinieri della Stazione Forestale di Borgorose hanno accertato attività di trasporto illecito di rifiuti speciali provenienti da attività edilizie. In entrambi i casi, i militari hanno provveduto a deferire alla competente Autorità Giudiziaria i titolari delle due imprese edili coinvolte e a sequestrare, oltre ai rifiuti, anche gli stessi autocarri adibiti al loro trasporto, avvenuto in assenza di autorizzazione.

Per i reati accertati, la legge vigente prevede, in caso di condanna, pene molto severe, consistenti nell’arresto fino a un anno e nel pagamento di una sanzione pecuniaria che può raggiungere i 26.000 euro, nonché la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto illecito.

L’attività dei Carabinieri Forestali, volta a verificare il rispetto delle normative di settore, ha consentito di impedire che i rifiuti trasportati, in totale oltre 5 tonnellate, non venissero immessi nel circuito della gestione illecita o abbandonati in discariche abusive.

L’illecita gestione dei rifiuti, pericolosi e non, contribuisce non solo all’inquinamento ambientale ma anche al danneggiamento del tessuto economico del nostro Paese. Infatti, chi agisce operando “in nero” o non rispettando le leggi, al fine di ridurre i costi aziendali in spregio della normativa, lede le altre aziende che svolgono invece la propria attività nel rispetto della legalità.