Meteo Viterbo, Lazio, Italia di oggi

Al mattino tempo pienamente stabile sulle regioni centrali, con cieli poco nuvolosi su Umbria e Marche. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con cieli del tutto soleggiati. In serata atteso un transito di nuvolosità medio-alta, ma sempre in un contesto asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, eccetto isolati piovaschi sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora instabilità sui medesimi settori; altrove cieli sereni o poco nuvolosi. In serata condizioni meteo ancora stabili con residue piogge attese sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in rialzo al settentrione e sulle Isole Maggiori; in calo altrove. Massime in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento sul resto della penisola.