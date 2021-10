Inchiesta mascherine: Baldini: “Ora indagine Parlamento”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

(ANSA) – “E’ importante procedere velocemente e in modo adeguato con una commissione di inchiesta, per la verifica della gestione iniziale della pandemia che ha portato a più di 130.000 morti solo in Italia”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa BALDINI commentando l’inchiesta sull’acquisto delle mascherine dalla Cina da parte del commissario speciale Domenico Arcuri.

“Occorre – sottolinea BALDINI – una commissione adeguata e responsabile del momento storico che abbiamo attraversato e stiamo attraversando. E’ una situazione complessa che richiede modalita’ particolari . Occorre comprendere cos’e’ realmente avvenuto ed e’ etico capirne le dinamiche”. (ANSA).