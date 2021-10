FDI Civita Castellana: la propaganda falsamente democratica del PD della sinistra tutta sembra stare dando i propri frutti

Il muro di Via del Tiratore è stata imbrattato da una enorme scritta che inneggia al Fascista Mor- to.

Come se questa vergognosa iniziativa fosse cosa normale, nessuna voce si è levata dalla sinistra locale contro quello che è solo un atto vandalico ad opera di barbari che se ne fregano del deco- ro cittadino.

Paradossalmente e contro ogni decenza, oggi il consigliere comunale Brunelli, capogruppo del PD, si è addirittura permesso senza appiglio logico di accostare l’incivile ed illegale atto vandali- co, corredato da furto e minacce e che in più punti ha colpito farmacie, centro tamponi e centro vaccinale di Civita Castellana – atto che Fratelli d’Italia e tutti i partiti di maggioranza condan- nano apertamente – ad una iniziativa del movimento Azione Studentesca. Movimento, giovane e intellettualmente libero da ancoraggi ideologici, che in un volantino, riprendendo alcune delle tesi della nostra politica nazionale, criticava apertamente i punti deboli della politica del gover- no (fra i tanti: assenza dello Stato e della Regione Lazio nella tutela degli studenti con una ade- guata organizzazione dei trasporti, mancanza di un piano tamponi adeguato a sostegno della li- bertà di scelta di fronte al vaccino, politiche immigrazioniste incontrollate che non tutelano dal diffondersi del contagio).

I nostri giovani che manifestano liberamente per i loro diritti, non compiono atti vandalici che costano cari alla collettività: criticano civilmente, secondo una libertà di pensiero sancita dalla Costituzione, delle scelte che non condividono ma che sono costretti a subire.

Chiediamo, pertanto, le dimissioni di un consigliere comunale che – privo di argomentazioni se non quelle proprie di un grottesco e anacronistico antifascismo militante che si scaglia contro coloro che non si adeguano al pensiero unico modello sovietico – sui propri profili social accampa solo scuse poco credibili per distogliere l’attenzione dai reali gravi fatti di queste ore – offen- dendo e diffamando un movimento di giovani, che sono fra i piú colpiti dalla pandemia -, da bra- vo sciacallo della cattiva politica quale è.