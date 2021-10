Calcio aquesiano: un pareggio ed una sconfitta

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – n pareggio ed una sconfitta in due gare disputate dipingono un finesettimana calcistico globalmente insufficiente per il comparto calcistico aquesiano.

Nel Girone B di Seconda Categoria Regionale la Virtus Acquapendente del Tecnico Massimo Robustelli impatta a domicilio per 1-1 contro l’ADC Grotte di Castro (in rete Lorenzo Pacifici). Nel prossimo turno il buldoggs osserveranno un turno di riposo. La ASD SS Torrese di coach Alessandro Manucci viene superata per 3-0 sul terreno di Latera dalla Polisportiva Dilettantistica Ischia di Castro. Nel prossimo turno in programma Sabato 23 Ottobre alle ore 15.30 presso il campo di calcio in erba sintetica della Località Boario avversario di turno l’A.C. Proceno sconfitta a domicilio per 1-.0 dall’ASD Indomito Bolsena.

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca, Piazzai (32° st Cecconi), Bedini, Sarti, Nardini (50° st Bigerna), Serafinelli (19° st Madi), Del Segato (35° st Marziali), Pacifici, Dozi, Baba (39° st Pelosi)

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Brinchi, Crespi, Paoletti

ALLENATORE: Robustelli

ADC GROTTE DI CASTRO: Simone Trasarti, Cristian Zanoni (2° st Lupi), Scatena, Ercoli, Ragnini (33° st Di Silvio), Giunta, Aprea (19° st Leonardo Brinchi), Cesaretti (15° st Fastella), Lorenzini (49° Lorenzo Brinchi), Zammarchi, Procenesi

A DISPOSIZIONE: Alessandro Zannoni, Ranucci

ALLENATORE: Emilio Trasarti

ARBITRO: Giuseppe Tardioli Comitato di Viterbo

MARCATORI: 18° pt Procenesi (GDC), 1° st Pacifici (V)

AMMONITI: 15° pt Ercoli (GDC), 50° pt Nardini (V), 24° st Leonardo Brinchi (GDC), 24° Piazzai (V), 31° st Ragnini (GDC), 32°st Giunta (GDC), 47° st Zammarchi (GDC)

CRONACA GARA

Divertono e si divertono Virtus e Grotte nel confezionare il primo pareggio stagionale. Ospiti in vantaggio dopo 18 minuti con Procenesi bravo a districarsi tra le maglie della difesa aquesiana e buldoggs ad impattare al 1° primo minuto della ripresa (testata chirurgica di Pacifici dopo uno splendido assolo-fascia di un Zucca che scodella anche un cross al bacio). Dominio incontrastato degli aquesiani per tutto il primo tempo. Al 10° fallo di mano di Ercoli al limite dell’area. La Virtus chiede il calcio di rigore ma l’arbitro concede solo una punizione dal limite. Al 17° parabola su punizione di Piazzai che Simone Trasarti devia oltre la traversa. Al 23° ci prova Dozi su calcio piazzato. Ma la sfera finisce alta. Al 24° conclusione a lato di Baba. Che concede il bis otto minuti dopo girando alto un angolo battuto da Dozi. Al 42° cross di Baba per un Serafinelli che si trova la palla giusta a botta sicura. Ma Simone Trasarti ci mette una pezza. Concedendo il bis su punizione di Nardini al terzo minuto di recupero. Grazie a cinque imperiose conclusione dell’evergreen Zammarchi il Grotte di Castro esce fuori dal guscio nella ripresa. La risposta aquesiana è di qualità: tiro alto di Baba, cross di Piazzai e conclusione alta di Bedini, conclusione ancora di Bedini, cross di Dozi e tiro alto di Baba e bella conclusione di Cecconi. Per dieci minuti in inferiorità numerica (infortunio alla spalla per Di Silvio a cambi oramai terminati), il Grotte di Castro viene preso in mano dalla velocità e dalla tigna di Leonardo Brinchi. Che fa respirare la squadra guadagnando tanto falli quanto metri di campo.