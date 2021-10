Il Monterosi innesca la terza: Costantino gol e Paganese KO

NewTuscia – VITERBO / Un lampo del bomber basta per portare a casa i 3 punti, per la terza volta consecutiva.

Il Monterosi centra la terza vittoria di fila e il quinto risultato utile consecutivo, grazie a una rete del bomber Costantino allo scadere del primo tempo, bravo a farsi trovare pronto su assist del solito Polidori.

Prima del lampo degli uomini di D’Antoni, la partita era stata abbastanza equilibrata, con poche occasioni da ambo le parti, se non una clamorosa chance buttata al vento da Polidori che, eccellente nel recuperare palla su Bianchi, si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario Baiocchi, a tu per tu proprio con l’estremo difensore campano.

Subito dopo la rete del vantaggio casalingo, il Monterosi ha avuto più volte l’occasione del raddoppio, tra il 40′ e il 45′, ma prima lo stesso Costantino, poi Franchini non riescono a buttarla dentro con destrezza, da buona posizione.

Nel secondo tempo la Paganese alza i ritmi di gioco ma senza trovare quasi mai l’occasione limpida e giusta per buttarla dentro. A fare la partita è sempre la squadra laziale, brava soprattutto nell’andare dentro l’area avversaria con velocità e cinismo.

All’orAll’84’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Rocchi trova l’inzuccata ma la palla sorvola la porta difesa da Baiocco. E’ l’ultima occasione di una partita senz’altro poco spettacolare ma molto pragmatica, portata avanti con serietà dalla squadra di D’Antoni. Paganese che esce dunque sconfitta al Rocchi, il Monterosi continua a sognare.

Monterosi Tuscia (3-5-2): Borghetto (11′ st Alia); Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (36′ st Parlati), Cancellieri (36′ st Polito); Polidori, Costantino (43′ st Caon).. All.: D. D’Antoni

Paganese (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta (12′ st Sbampato); Zanini, Volpicelli (17′ pt Sussu), Tissone, Firenze, Manarelli (32′ st Viti); Castaldo, Guadagni (32′ st Vitiello) All.: G. Grassadonia

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Antonio Severino di Campobasso – Roberto Fraggetta di Catania; IV Marco Emmanuele di Pisa)

Reti: 38′ pt Costantino

Ammoniti: Franchini, Scanagatta, Sbambato, Polidori

Fonte foto: Pagina Facebook ufficiale Monterosi calcio