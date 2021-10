La ASL prolunga la quarantena del personale, chiusa la materna “Le Grazie”

NewTuscia – VITERBO / La ASL prolunga la quarantena del personale docente e non docente.

“Con Ordinanza n. 25 del 17/10/2021 è stata disposta la chiusura della materna del plesso scolastico Le Grazie, poiché la ASL ha prolungato la quarantena del personale docente e non docente. Ieri abbiamo subito disposto e provveduto alla sanificazione sia dei locali del Plesso Le Grazie sia del Plesso di Zepponami. Sono in contatto diretto con la ASL e la Dirigente Scolastica per verificare l’evolversi della situazione.”

Giulia De Santis, Sindaco di Montefiascone