Circolo PD Montalto di Castro: Segretario Quinto Mazzoni rassegna le dimissioni

NewTuscia – VITERBO / La decisione nell’assemblea pubblica degli iscritti

“Oggi, si è svolta l’assemblea pubblica degli iscritti del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana, dove, il Segretario Quinto Mazzoni ha rassegnato le dimissioni.

Non è stato facile accettarle, né per me, né per tutto il suo gruppo. Quinto, del resto, ha svolto un lavoro faticoso, rimettendo in piedi un Partito che era uscito distrutto dagli eventi della politica locale, poi commissariato e chiuso. Con pazienza, tantissimo coraggio e grande determinazione ha riaperto le porte, ricostruito fiducia nel Circolo e reso quella piccola sezione una miniera laboriosa, dove tutti noi, “quelli del gruppo di Quinto ” abbiamo abbracciato e portato avanti piccoli e grandi progetti, volti al bene del territorio e nell’interesse di tutti i cittadini, tutti dietro la sua guida e mossi dalla sua grande voglia di fare.

Dietro queste sue dimissioni c’è un grandissimo atto di generosità, l’ennesimo sottolinerei, da parte di chi non ha deciso di andarsene, ma vuole lasciare spazio ai compagni che hanno lavorato al suo fianco, ed è proprio così che, concordando con il suo gruppo, ha proposto ai partecipanti la mia nomina.

Lo ringrazio di vero cuore per questo, così come, tutti i presenti per aver approvato questa scelta.

Consapevole di quanto tempo e quanto sacrificio mi costerà, ho deciso di accogliere questo incarico per portare avanti quel lavoro meticoloso, cominciato insieme nel 2016, e che mi consegna nelle mani una buona serie di successi passati, una sezione fresca e aperta, accogliente, rinnovata, dagli ideali consolidati e gremita di persone che sono tornate a crederci, un lavoro già ben avviato. Sarà dura, lo so, ma insieme al segretario uscente e a tutto il suo gruppo, di cui orgogliosamente faccio parte, ho accettato questa nuova sfida, con la speranza di esserne all’altezza e l’impegno, come sempre, di mettercela tutta!

Farò tesoro dei suoi insegnamenti e di tutte le sue qualità, prima fra tutte l’umiltà,

e non ultima, la coerenza, che ha caratterizzato tutto il lungo percorso del nostro Segretario.

L'insegnamento che però, più di tutti porterò con me è che la politica si fa per il bene comune, del territorio e di tutti i cittadini, insieme e non da soli, e che dentro un gruppo ognuno vale uno, ed è proprio per questo che, oggi, non ha prevalso un personalismo, né tanto meno una forma di arrivismo, e non è cosa da poco, che chi milita da più tempo all'interno della politica può comprendere. Anche questo è il frutto di un grande insegnamento.

Quando ho raggiunto la sezione, la prima volta ho abbracciato la causa, il progetto, le prove che abbiamo dovuto affrontare e continuerò a farlo, con la stessa determinazione e la promessa di continuare, con il gruppo di Quinto e Quinto, tutti insieme tutti a fianco, tutti allo stesso passo!

Grazie a tutti “

Elisabetta Puddu

Segretario del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana