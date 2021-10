Stupri di guerra. Mercoledì 20 la presentazione del libro di Silvano Olmi sulle “marocchinate”

NewTuscia – ROMA – Sarà presentato mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 18.30, in via Cassia 492, a Roma, presso il Museo Crocetti, il libro dal titolo “Non solo la Ciociara”, scritto dal giornalista Silvano Olmi e pubblicato da Fergen Edizioni.

La presentazione è organizzata dall’associazione culturale M.ARTE, aderente all’ASI, Associazioni Sportive Italiane, e partner di Viviroma.it.

All’evento, presentato da Franca Carlisi Manzo, parteciperanno l’autore Silvano Olmi, il Senatore Maurizio Gasparri, l’Avvocato Maria Giuseppina Lo Iudice e la presidente dell’associazione M.Arte, Roberta Di Casimirro.

Il giornalista Silvano Olmi narra gli stupri compiuti dalle truppe coloniali francesi in Italia nel 1943-1944, conosciuti con il termine “marocchinate”. Nel suo intervento si soffermerà in particolare su quanto avvenuto a Roma e provincia.

“Le truppe coloniali francesi – ricorda Olmi, che è anche vice presidente dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate – erano composte da marocchini, algerini, senegalesi e tunisini. Le violenze contro la popolazione civile italiana iniziarono con lo sbarco in Sicilia nel luglio 1943, proseguirono in Campania, Lazio e Toscana per fermarsi alle porte di Firenze.

Il mio libro narra queste terribili vicende – conclude Olmi – sulle quali è calato il silenzio delle istituzioni, dei media e degli studiosi. È ora di ridare dignità alle Vittime e raccontare la verità su questa vergogna nazionale.”

La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero ma l’accesso alla sala è subordinato al possesso di Green Pass o di tampone non antecedente alle 48 ore precedenti l’evento.

