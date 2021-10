Stella Azzurra. Domani esordio stagionale a Civitavecchia

NewTuscia – VITERBO – Riparte domani, sul parquet di Civitavecchia, la nuova stagione della Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT nel campionato C Gold Lazio 2021/22.

Dopo un mese e mezzo di preparazione, alcune amichevoli e due tornei, il team di coach Fanciullo è pronto ad affrontare una competizione che si preannuncia tanto bella quanto difficile e che vede al via, divise in due gironi da nove squadre ciascuno, compagini di ottimo livello e dai roster interessanti e di notevole qualità.

Inserita nel girone B la Stella Azzurra si troverà nell’ordine opposta a Civitavecchia, SMIT Roma, PASS Roma, Alfa Omega, Valmontone, Grottaferrata, Tiber e Palestrina. Un lotto di avversarie agguerrite e che vogliono tutte ben figurare per cercare di raggiungere prima i playoff e poi una seconda fase nella quale troveranno le migliori dell’altro girone.

“Noi lo scorso anno non ci siamo fermati – dichiara il presidente Giorgio Ricci – perché abbiamo comunque disputato un campionato che è stato certamente breve, ma nel quale si sono viste compagini di spessore tecnico veramente elevato. E’ stata un’esperienza coinvolgente che ci ha permesso di non staccare completamente la spina e soprattutto la testa dall’impegno agonistico. Ma ricominciare dopo questo periodo lunghissimo di emergenza sanitaria e poterlo fare finalmente con il pubblico sugli spalti, è per tutti noi una grande emozione”.

“La dirigenza – ribadisce Umberto Fanciullo – ha costruito anche quest’anno una squadra competitiva, confermando quasi tutti i giocatori delle due precedenti stagioni, riportando a Viterbo Rubinetti ed acquisendo un giocatore di straordinaria esperienza e valenza tecnica come Cittadini. Sono contento di questo gruppo che ha il vantaggio di conoscersi molto bene e di essere molto unito, ma siamo tutti consapevoli che questo sarà un campionato molto duro ed estremamente equilibrato, dove risulterà fondamentale non distrarsi e giocare sempre al massimo delle nostre possibilità. Ed è questo che mi aspetto da ciascuno dei miei giocatori”.

Per questa prima gara della stagione che vedrà i biancostellati impegnati a Civitavecchia nell’ennesimo derby contro la Cestistica, il coach schiererà Price, Cittadini, Rogani, Navarra, Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere, Rubinetti e Casanova.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Simone Marino e Federico Dinoi di Roma.

