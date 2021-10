Omaggio a Schubert del quartetto Philhamonische Camerata Berlin al festival “I Bemolli sono blu-Viterbo in musica”

NewTuscia – VITERBO – Domenica 17 ottobre, alle ore 18, alla chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù, nell’ambito della quinta edizione del Festival “I Bemolli sono blu-Viterbo in Musica” (29 settembre-19 novembre 2021), ideato dal direttore artistico M° Sandro De Palma, torna a Viterbo in una nuova formazione cameristica il Philhamonische Camerata Berlin composto da Luiz Felipe Coelho (violino), Wolfgang Talirz (viola), Romano Tommasini (violino) e Tatiana Vassiljeva (violoncello). I quattro solisti di fama internazionale, in omaggio al grande maestro del “Lied” romantico Franz Schubert (1797-1828), eseguiranno lo straordinario concerto di Quartetto per d’archi, Quartettsatz in C-moll, D.703; eString Quartet Quartetto per archi n. 14 (La morte e la fanciulla) D. 810. NewTuscia – VITERBO – Domenica 17 ottobre, alle ore 18, alla chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù, nell’ambito della quinta edizione del Festival “I Bemolli sono blu-Viterbo in Musica” (29 settembre-19 novembre 2021), ideato dal direttore artistico M° Sandro De Palma, torna a Viterbo in una nuova formazione cameristica il Philhamonische Camerata Berlin composto da Luiz Felipe Coelho (violino), Wolfgang Talirz (viola), Romano Tommasini (violino) e Tatiana Vassiljeva (violoncello). I quattro solisti di fama internazionale, in omaggio al grande maestro del “Lied” romantico Franz Schubert (1797-1828), eseguiranno lo straordinario concerto di Quartetto per d’archi, Quartettsatz in C-moll, D.703; eString Quartet Quartetto per archi n. 14 (La morte e la fanciulla) D. 810.

Lunedì 18 ottobre alle ore 9,30 della mattina, sempre alla chiesa di San Silvestro, i celeberrimi Philhamonische Camerata Berlin saranno ancora nella città dei papi per una propedeutica lezione-concerto con gli studenti del quarto anno del Liceo delle Scienze Umane Santa Rosa di Viterbo-Liceo Musicale Coreutico, guidati dal docente di viola, prof Giorgio Bottiglioni. L’iniziativa dell’Associazione Musicale Muzio Clementi è promossa in collaborazione con il dirigente scolastico dell’istituto, Alessandro Ernestini e con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Viterbo.

L’ensemble Philhamonische Camerata Berlin si caratterizza per programmi che esplorano non solo autori classici e romantici, ma anche autori contemporanei

Luiz Felipe Coelho (Violino) ha iniziato lo studio del violino nella sua città (Sao Paulo, Brasile) e proseguito la formazione in Svezia e a Berlino. Dal 2012 è a tutti gli effetti Professore dei Berliner Philharmoniker. Suona un violino Lorenzo Storioni di liuteria cremonese, del 1774, di proprietà della Repubblica Federale Tedesca

Wolfgang Talirz (Viola) si è diplomato alla Hochschule di Monaco, sotto la guida di Georg Schmid. Dal 1983 è membro dei Berliner Philarmoniker ed è uno dei musicisti membri della Kammerorchester Wien-Berlin, con cui si è esibito in tutto il mondo.

Romano Tommasini, (Violino). Figlio di genitori italiani è cresciuto in Lussemburgo, ha completato i suoi studi musicali a Parigi nel 1983 con due primi premi (violino e musica da camera). Nel 1986 è diventato primo violino della Nancy Orchestra e tre anni dopo è entrato a far parte della Filarmonica di Berlino.

Tatiana Vassiljeva (Violoncello). Ha studiato in Russia e Germania ed è vincitrice di numerosi concorsi internazionali. Si è esibita in qualità di solista con alcune delle più importanti orchestre sinfoniche del mondo, sotto la direzione di grandi Maestri. Nel 2007 ha fondato il Berliner Philharmonic String Quintet con alcuni archi dei Berliner Philharmoniker,con i quali ha intrapreso tournée in Europa e in Asia. Dal 2014 è primo violoncello solista dell’Orchestra del Concertgebow di Amsterdam.

