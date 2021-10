La Viterbese perde 2-0 a Modena, le reti di Bonfanti e Mosti spingono i gialloblù nel baratro

Maurizio Fiorani

NewTuscia – MODENA – La Viterbese perde ancora, questa volta sul campo del Modena. I gialloblù resistono un tempo, poi crollano sotto i colpi del Modena che, grazie alle reti di Bonfanti ed un calcio di rigore di Mosti nella ripresa, hanno affondato una Viterbese rimasta in 10 uomini per l’espulsione al 40° del primo tempo per somma d’ammonizioni del difensore Fracassini. Oramai la situazione in classifica è drammatica: dopo 9 giornate di campionato la Viterbese ha totalizzato solo tre punti in classifica, frutto di soli tre pareggi e nessun successo conseguito. Martedì prossimo arriva al Rocchi il Siena. Serve urgentemente una vittoria per interrompere questa serie negativa e per cercare di accendere la fiammella della speranza per una salvezza che al momento appare una chimera.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

MODENA :Gagno, Azzi, Silvestri, Piergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Di Paola, Tremolada, Bonfanti, Minesso

A disposizione di Mr.Attilo Tesser: Narciso, Baroni, Ponsi Maggioni, Rabiu, Scarsella,Giovannini, Mosti, Ciofani.

VITERBESE :Bisogno, Fracassini, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso, Errico, Megelatis, Calcagni, Volpicelli, Capanni, Murilo

A disposizione di Mr. Giuseppe Raffaele: Daga, Simonelli, Pavlev, Ricchi, Tassi, Alberico, Marenco, Foglia, Volpe

Arbitro: Signor Adalberto Fiero di Pistoia

Assistenti: Signori Giovanni Dell’Orco di Policoro ed Eduardo Federico Cleopazzo di Lecce

Quarto Uomo: Signor Ettore Longo di Cuneo

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Il Modena parte subito forte, la Viterbese si difende dagli assalti della formazione di Mr.Tesser.

Al 6° prima conclusione dei gialloblù della Viterbese con Murilo dal limite dell’area che si prede alta sopra la traversa.

All’8° Modena pericoloso con Binesso che impegna severamente, con una grande conclusione, il portiere Bisogno della Viterbese.

Al 10° corner per la Viterbese, dalla bandierina batte Volpicelli che mette in area emiliana un traversone che viene parato dal portiere Gagno del Modena.

All’11° calcio d’angolo per il Modena. Pallone scodellato in area di rigore della Viterbese battuto da Tremolada per Bonfanti che colpisce di testa, ma manda alto sopra la traversa.

Al 13° viene ammonito Megelaitis della Viterbese per gioco falloso, dovuto ad un pallone perso malamente da Errico sulla trequarti.

Al 16° tiro di Murilo della Viterbese dai 20m che esce fuori di poco dai pali della porta modenese difesa dal portiere Gagno.

Al 22° Modena vicino al vantaggio con Bonfanti che sugli sviluppi di un corner tira. La conclusione di quest’ultimo è uscita di pochissimo dalla porta difesa dal portiere della Viterbese Bisogno.

Al 27° punizione per la Viterbese per fallo di Tremolada su Calcagni. La punizione viene battuta da Volpicelli, ma il suo traversone, viene parato facilmente dal portiere Gagno del Modena.

Al 29° viene ammonito Errico della Viterbese per un fallo su Armellino.

Al 30° calcio di rigore per il Modena per fallo di mano di D’Ambrosio, batte Tremolada che manda il pallone sulla traversa la palla poi finisce in curva.

Al 40° viene espulso Fracassini per somma d’ammonizioni e la Viterbese resta in 10 uomini, pallone perso da Volpicelli in modo ingenuo.

Al 41° corner per il Modena, palla scodellata in area della Viterbese, la difesa dei gialloblù allontana la minaccia.

Al 43° corner per il Modena senza esito la difesa della Viterbese libera ed allontana la minaccia.

Al 44° esce Errico nella Viterbese un trequartista ed al suo posto entra Marenco un difensore.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di 0-0 con la Viterbese in 10 uomini.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Il Modena ha attaccato a pieno organico, sfiorando in due occasioni il vantaggio, la difesa gialloblù della Viterbese soffre la pressione degli emiliani.

Al 6° cambio nella Viterbese: Esce Volpicelli un attaccante per Adopo un centrocampista.

Al 7° Viterbese pericolosa con Calcagni che mette in area di rigore emiliana un pallone la difesa modenese anticipa Capanni in area di rigore.

All’8° doppio cambio nel Modena: escono Tremolada ed Armellino per Mosti ed Giovannini.

Al 10° il Modena passa in vantaggio con Bonfanti, che raccoglie una respinta del portiere Bisogno della Viterbese su una conclusione dai 20m, la difesa della Viterbese non è esente da colpe in quanto si è lasciata anticipare con troppa facilità da Bonfanti che ha calciato in rete a botta sicura.

Al 12° il portiere della Viterbese Bisogno effettua un grande intervento, su un tiro dalla distanza deviato da un difensore della Viterbese.

Al 13° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito, conclusa con un tiro di Urso che conclude in porta, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

Al 18° cambio nel Modena: esce Binesso per Ciofani un attaccante esperto.

Al 25° calcio d’angolo per la Viterbese pallone scodellato in area di rigore, la difesa emiliana si rifugia in fallo laterale.

Al 30° salvataggio sulla linea di Calcagni per la Viterbese che evita la rete del 2-0 per gli emiliani.

Al 31° doppio cambio nella Viterbese: escono Capanni per Volpe in attacco; mentre Foglia entra in campo e rileva Megelaitis a centrocampo.

Al 36° Il Modena raddoppia su calcio di rigore. L’arbitro ammonisce il portiere Bisogno della Viterbese, sul dischetto si porta Mosti che batte e mette in rete trafiggendo il portiere della Viterbese Bisogno.

La Viterbese è nel baratro. Nelle fila della suqadra regna la confusione. Nei minuti finali il Modena controlla la partita agevolmente con il risultato di 2-0 per il Modena mentre per la Viterbese è ormai notte fonda.

RISULTATI DELLA 9° GIORNATA D’ANDATA

MODENA-VITERBESE 2-0

VIS PESARO-CESENA 1-1

CARRARESE-PISTOIESE 1-0

GROSSETO-REGGIANA 0-0

PONTEDERA-LUCCHESE 2-3

OLBIA-IMOLESE 0-2

ANCONA-MATELICA -MONTEVARCHI Si gioca domani

SIENA-VIRTUS ENTELLA Si gioca domani

TERAMO-GUBBIO Si gioca domani

PESCARA-FERMANA Si gioca domani

CLASSIFICA

REGGIANA 21

CESENA 18

ANCONA-MATELICA 16

MODENA 15

IMOLESE 14

CARRARESE 14

SIENA 13

GUBBIO 13

PESCARA 13

VJS PESARO 13

VIRTUS ENTELLA 11

PONTEDERA 11

OLBIA 10

LUCCHESE 10

MONTEVARCHI 10

TERAMO 9

GROSSETO 8

FERMANA 5

PISTOIESE 5

VITERBESE 3

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-SIENA

MONTEVARCHI-OLBIA

GUBBIO-CARRARESE

CESENA-PONTEDERA

FERMANA-LUCCHESE

GROSSETO-TERAMO

IMOLESE-PISTOIESE

PESCARA-MODENA

REGGIANA-ANCONA-MATELICA

VIRTUS ENTELLA-VJS PESARO