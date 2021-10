Torna in campo domani, alle 16.00, l’Active Network di Mister Ceppi

NewTuscia – Si riparte dalla vittoria di Sala Consilina per accogliere tra le mura amiche del Palacus, la Fortitudo Pomezia. Alla vigilia del match, il commento arriva dal numero 10 Giuseppe Curri: ”La partita di domani sarà una partita difficilissima, loro hanno strutturato un roster per vincere il campionato, hanno preso giocatori importanti. Cercheremo di affrontare la partita di domani con serenità, ma consapevoli della loro forza”.

I primi tre punti, conquistati in trasferta, però, regalano inevitabilmente entusiasmo: ”Siamo una squadra prevalentemente nuova che ancora ha bisogno di tempo per conoscersi meglio – ha concluso il giocatore pugliese -. La vittoria di sabato ha alzato l’umore della squadra che però non deve assolutamente cullarsi”.

Sono quattro gli ultimi precedenti tra le due compagini: due in campionato e due ai play off, entrambe nella stagione 2018/2019.

I primi due, in serie B, hanno visto la vittoria dei padroni di casa: il 3 novembre 2018, al Palacus, finì 7 a 5. Il ritorno, invece, 2 a 1. Nel primo turno play-off, all’andata a Pomezia successo dei locali 5-4, ma al ritorno i viterbesi si imposero per 3 a 0, qualificandosi al turno successivo.