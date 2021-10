Sindaco Arena conferisce attestato di merito a Ludovica Delfino e a Gustavo Sandrucci

Nella mattinata di ieri, nella sala rossa di Palazzo dei Priori, la consegna del riconoscimento ai due campioni viterbesi. Presenti anche l’assessore De Carolis e il consigliere Achilli

NewTuscia – VITERBO – Attestato di merito sportivo per Ludovica Delfino e Gustavo Sandrucci. Nella mattinata di ieri, il sindaco Giovanni Maria Arena ha conferito un simbolico, ma significativo riconoscimento alla campionessa mondiale di pattinaggio artistico, che ha recentemente conquistato la medaglia d’oro nella categoria small group con il gruppo Roma Roller Team e per la medaglia d’argento nella categoria quartets con il quartetto Nèovis, in occasione dell’Artistic Skating World Championship – Asunciòn 2021 (Paraguay). Stesso riconoscimento è stato conferito dal primo cittadino al pilota automobilistico Sandrucci per aver conseguito il titolo di campione nella BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021.

Alla cerimonia sono intervenuti anche l’assessore allo sport Marco De Carolis e il consigliere comunale delegato ai rapporti con le società e le associazioni sportive Matteo Achilli. “Con grande piacere ritrovo a distanza di qualche anno Ludovica Delfino e Gustavo Sandrucci”, ha sottolineato il sindaco Arena durante l’incontro, ricordando quando nel novembre 2018, a pochi giorni di distanza, aveva conferito un altro attestato di merito ai due campioni viterbesi per altri importanti successi. “Due grandi eccellenze sportive che continuano a dare lustro alla nostra città grazie ai loro meritati risultati conquistati sul campo, con tenacia, passione, determinazione e qualche sacrificio – ha continuato il sindaco –. Viterbo è orgogliosa di voi”.

“Conosco bene sia Ludovica che Gustavo – ha aggiunto l’assessore De Carolis – e seguo da vicino i loro successi. Anche lo sport ha accusato molto gli effetti legati alla pandemia. E oggi fa ancora più piacere vedere i nostri campioni conquistare questi eccellenti risultati”. “Avere due grandi sportivi come Gustavo e Ludovica è motivo di grande vanto per Viterbo – ha aggiunto il consigliere delegato Achilli – . Questi ulteriori successi arrivano dopo tanta fatica e tanto allenamento. Viterbo fa il tifo per voi. Nell’attestato di merito sportivo che vi ha conferito il sindaco Arena c’è il sostegno di tutta la nostra città”. Presenti all’incontro, oltre ai familiari dei due campioni, anche Elisa Cascioli, allenatrice di Ludovica Delfino.