Sindacato Aeronautica militare contro il green pass (video)

NewTuscia – ROMA – Il SIAM ( Sindacato Aeronautica Militare ) per la prima volta nella storia davanti una base militare per manifestare contro il Governo contro il provvedimento scellerato che prevede tamponi a pagamento per il personale militare.

Recarsi a lavoro a pagamento e sotto ricatto dello stipendio non può essere uno strumento di contenimento alla pandemia. Il SIAM è compatto e unito alla sezione di Sigonella per questa iniziativa ben riuscita.

Ecco il video