Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 7° e 8° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-Il Monterosi ha vinto in casa 2-1 con il quotato Avellino grazie alle reti di Adamo e Costantino, anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Polito, nel primo tempo che per quasi tutta la partita. I biancorossi, non si nono persi d’animo nonostante l’arbitro abbia concesso un calcio di rigore molto dubbio, che è stato neutralizzato con estrema bravura dal portiere Borghetto del Monterosi.

Nella ripresa l’Avellino perveniva al pareggio con Gagliano su un colpo di testa perentorio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando sembrava tutto congiurare contro la compagine della Tuscia, è arrivato la rete di Costantino nei minuti finali che ha regalato tre punti pesantissimi ed il meritatissimo primo successo in campionato.

Il Monterosi ha subito bissato il successo andando a vincere in trasferta sul campo del Messina con un secco 3-1 grazie alle reti di Polidori e Mbende, Costantino, giocando una gara perfetta.

Un successo che rilancia i biancorossi a quota 10 punti a centro-classifica, domenica prossima i ragazzi di Mr.David D’Antoni ospiteranno al Rocchi la Paganese reduce dalla sconfitta interna per 2-0 ad opera del Catanzaro di Mr. Antonio Calabro.

La compagine campana è reduce da due sconfitte consecutive entrambe per 2-0 prima sul campo del Campobasso, e poi in casa con il Catanzaro due battute d’arresto che hanno rallentato la marcia dei bianco-azzurri campani che erano partiti molto bene in questo avvio di stagione.

Il Bari capolista ha superato per 4-2 la Turris in casa bissando il successo di misura 1-0 conseguito la settimana precedente nel derby pugliese con il Monopoli, uno scontro diretto al vertice.

Il Bari sarà impegnato in trasferta allo stadio Romagnoli di Campobasso, contro una compagine che è reduce da due successi consecutivi 2-0 con la Paganese ed il successo esterno per 2-1 sul campo del Monopoli che hanno rilanciato i rossoblù molisani di Mr.Cudini a centro-classifica e dato morale a tutto l’ambiente molisano.

Il Catania di Mr.Baldini è in netta ripresa ha prima ha superato in casa allo stadio Angelo Massimino per 3-2 la Juve Stabia per poi bissare il successo per 1-0 sul campo del Picerno; la compagine siciliana ha raggiunto cosi quota 10 punti in classifica, domenica prossima il Catania sarà impegnato sul difficile campo della Virtus Francavilla di Mr.Taurino ex tecnico della Viterbese, reduce dalla sconfitta di misura per 1-0 su calcio di rigore sul campo dell’Avellino.

Il Picerno formazione rossoblù lucana dopo le due battute d’arresto subite in trasferta sul campo del Latina dove i lucani sono stati pesantemente battuti per 3-0 sul campo dei nero-azzurri pontini, hanno subito un’altra sconfitta questa volta di misura 1-0 tra le mura amiche ad opera del Catania.

I lucani saranno impegnati sul difficile rettangolo di gioco della Juve Stabia, dove troveranno una compagine molto agguerrita in cerca di riscatto, una partita che si prospetta molto difficile per il Picerno che in caso di una battuta d’arresto, rischia di essere risucchiato nel vortice della bassa classifica.

Il Latina dopo la sconfitta subita in trasferta sul campo della Turris dove i nero-azzurri sono stati battuti per 3-1 dalla compagine corallina , che ha gettato in campo grande agonismo e determinazione, si è subito riscattato battendo per 3-0 il Picerno.

Il prossimo turno vedrà il Latina impegnato in trasferta sul campo della Vibonese attuale fanalino di coda, del girone che è a sua volta reduce da due pareggi consecutivi con i seguenti risultati di 1-1 tra le mura amiche con il Potenza e successivamente a reti inviolate sul difficile campo del Taranto.

I rosanero del Palermo dopo aver conquistato un prezioso pareggio esterno sul campo della Juve Stabia, hanno ottenuto un bel successo interno per 3-0 ai danni del Foggia di Mr.Zeman, successo che ha permesso ai siciliani di arrivare al terzo posto in classifica in coabitazione con il Taranto, Virtus Francavilla, Monopoli e la compagine della Turris.

Il Messina dopo le pesanti sconfitte entrambe per 3-1 rimediate con il Foggia allo stadio Zaccheria e lo scivolone interno con il Monterosi ha esonerato Mr. Sullo, sulla panchina giallorossa siciliana è arrivato Eziolino Capuano, che avrà il difficile compito di rilanciare la compagine siciliana dello Stretto dopo un periodo veramente difficile, che vede i giallorossi siciliani al penultimo posto in classifica con soli 5 punti .

Il Catanzaro di Mr.Calabro sta attraversando un buon momento ora i giallorossi calabresi, sono lanciati al secondo posto in graduatoria a quota 14 punti dietro la capolista Bari, che viaggia con il vento in poppa forte dei sui 20 punti .

Il Catanzaro dopo aver battuto in casa 3-1 la Fidelis Andria si è imposto per 2-0 sul campo della Paganese confermando di attraversare un buon momento di forma denotando un grande miglioramento anche dal punto di vista del gioco e della condizione atletica complessiva della squadra.

In questo girone C della Serie C la situazione è molto fluida al comando c’è il Bari che sembra aver preso il largo sei lunghezze di vantaggio sul Catanzaro e e ben sette sul gruppo delle terze che stazionano a quota 13 punti in classifica composto da Palermo, Taranto, Turris, Monopoli e Virtus Francavilla, rappresentano un buon viatico, ma saranno gli scontri diretti al vertice a dare i primi responsi.

In coda la situazione vede in grave difficoltà la Vibonese ultima con soli quattro punti, compagine che non ha ancora ottenuto un successo in questo avvio di torneo,

ma anche altre compagini come la Fidelis Andria e Messina che stazionano al penultimo posto in classifica stanno stentando molto, l’arrivo nella città dello stretto di Mr.Ezio Capuano tecnico molto capace ed esperto un vero veterano della Serie C, potrebbe certamente rappresentare una svolta per la formazione del Messina.

RISULTATI DELLA 7° GIORNATA D’ANDATA

VIBONESE-POTENZA 1-1

BARI-MONOPOLI 1-0

CAMPOBASSO-PAGANESE 2-0

FOGGIA-MESSINA 3-1

MONTEROSI-AVELLINO 2-1

TURRIS-LATINA 3-1

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 0-0

PICERNO-CATANIA 0-1

JUVE STABIA-PALERMO 0-0

CATANZARO-FIDELIS ANDRIA 3-1

RISULTATI DELLA 8° GIORNATA D’ANDATA

MESSINA-MONTEROSI 1-3

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

BARI-TURRIS 4-2

CATANIA-JUVE STABIA 3-2

LATINA-PICERNO 3-0

MONOPOLI-CAMPOBASSO 1-2

PAGANESE-CATANZARO 0-2

PALERMO-FOGGIA 3-0

POTENZA-FIDELIS ANDRIA 2-0

TARANTO-VIBONESE 0-0

CLASSIFICA

BARI 20

CATANZARO 14

TARANTO 13

VIRTUS FRANCAVILLA 13

MONOPOLI 13

TURRIS 13

PALERMO 13

FOGGIA 12

CAMPOBASSO 11

JUVE STABIA 11

AVELLINO 11

PAGANESE 11

CATANIA 10 (-2)

MONTEROSI 10

LATINA 8

PICERNO 8

POTENZA 7

MESSINA 5

FIDELIS ANDRIA 5

VIBONESE 4

PROSSIMO TURNO

CAMPOBASSO-BARI

CATANZARO-TARANTO

FIDELIS ANDRIA-AVELLINO

FOGGIA-MONOPOLI

JUVE STABIA-PICERNO

MONTEROSI-PAGANESE

TURRIS-PALERMO

VIBONESE-LATINA

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA

POTENZA-MESSINA