Il Punto sul Campionato di Serie C Girone B dopo la 7° ed 8° Giornata d’Andata

La Viterbese, dopo la sconfitta esterna per 1-0 sul campo del Teramo, cade ancora in casa perdendo malamente per 1-0 contro Grosseto che passa al Rocchi grazie ad una rete di Fratini.

Due gare e due sconfitte in due scontri diretti salvezza, che lasciano la formazione gialloblù all’ultimo posto in classifica.

Il Presidente Marco Arturo Romano alla fine della gara persa malamente con il Grosseto, ha espresso nella conferenza stampa tutto il suo disappunto per la brutta prestazione della squadra gialloblù.

Domani pomeriggio la Viterbese sarà impegnata in trasferta sul campo del Modena, formazione emiliana che alla vigilia del torneo è stata data tra le favorite visto l’organico a disposizione di Mr.Attilio Tesser, ma che attualmente risulta essere attardata di ben 8 lunghezze dai cugini della Reggiana, che sono attualmente capolista con ben 20 punti in classifica.

Il Modena è reduce dalla bruciante sconfitta per 2-1 sul campo del Montevarchi ed ha bisogno di fare punti per rilanciarsi in classifica.

Una gara che si prospetta molto difficile per i gialloblù che ormai non possono più sbagliare, vista la preoccupante posizione di classifica, serve una scossa, un risultato positivo che porti fiducia e tranquillità ad un ambiente depresso dove si respira un aria di crisi profonda.

L’Ancona-Matelica dopo la vittoria interna per 3-2 sull’Imolese, perde in trasferta sul campo del Cesena per 2-0, si trattava di uno scontro diretto tra due compagini che vogliono recitare un ruolo importante in questo girone B della Serie C.

L’Ancona-Matelica ospiterà in casa il Montevarchi, compagine rossoblù toscana, rinfrancata dal successo con il Modena per 2-1, una gara che vede i dorici favoriti dai pronostici.

Il Siena dopo il pari interno a reti inviolate con la Pistoiese nel derby toscano ed il pari esterno per 1-1 sul campo della Fermana, giocherà in casa allo stadio Artemio Franchi di Siena con la Virtus Entella Chiavari, che è reduce da due pareggio consecutivi, il pari esterno per 1-1 sul campo del Pontedera ed il pareggio ed il pareggio interno per 2-2 con il Pescara nel posticipo del Lunedì.

La Vjs Pesaro dopo aver battuto in casa allo stadio Benelli di Pesaro la Fermana per 2-0, nel derby marchigiano, ha espugnato per 2-1 il campo della Lucchese per 2-1.

Con questi due successi la formazione della Vjs Pesaro si è portata a quota 12 punti in classifica, in una posizione di medio-alta classifica, e nel prossimo turno ospiterà in casa il Cesena che è reduce dal successo interno per 2-0 sull’Ancona-Matelica.

Il Pescara dopo la battuta d’arresto interna per 3-2 ad opera della Reggiana ed il pareggio esterno per 2-2 sul campo della Virtus Entella, ospiterà in casa la Fermana che è reduce dal pareggio interno per 1-1 con il Siena.

Il Pescara di Auteri deve per forza fare risultato per evitare di perdere contatto con la vetta, ben sette lunghezze distanziano i biancoazzurri abruzzesi dalla vetta della classifica occupata attualmente dalla Reggiana.

L’Olbia dopo aver battuto il Gubbio in casa 1-0 e dopo aver perduto in trasferta 2-0 sul campo della capolista Reggiana, ospiterà in casa la compagine della Imolese, reduce da due sconfitte consecutive per 3-2 sul campo dell’Ancona-Matelica e per 4-2 interno ad opera della Carrarese, una partita tra due compagini che vogliono ritagliarsi uno spazio in questo girone.

Il Teramo dopo due successi consecutivi per 1-0 in casa con la Viterbese e quello esterno per 2-1 sul campo della Pistoiese, ospiterà il Gubbio che dopo la battuta d’arresto di Olbia per 1-0 ha liquidato con un secco 3-0 il Pontedera in casa.

Una gara tra due compagini che ambiscono ad un posto al sole nella griglia dei play-off.

La Lucchese reduce da due sconfitte consecutive per 2-1 ad opera del Modena in trasferta e della Vis Pesaro in casa, giocherà in trasferta sul campo del Pontedera reduce dalla pesante sconfitta di Gubbio per 3-0 in un derby toscano che promette bene dal punto di vista dello spettacolo.

La Carrarese dopo il pari interno per 2-2 con il Montevarchi ed il successo corsaro per 4-2 sul campo dell’Imolese, ospiterà in un derby toscano in casa la Pistoiese, a sua volta reduce dal pari esterno a reti inviolate sul campo del Siena e dalla sconfitta interna per 2-1 ad opera del Teramo, che ha relegato gli arancioni di Pistoia al penultimo posto in classifica con soli 5 punti.

Il campionato è entrato nel vivo, i veri valoro delle squadre stanno uscendo fuori man mano e le big iniziano a macinare punti e gioco.

RISULTATI DELL 7°GIORNATA D’ANDATA

ANCONA-MATELICA-IMOLESE 3-2

CARRARESE-MONTEVARCHI 2-2

GROSSETO-CESENA 0-1

MODENA-LUCCHESE 2-1

SIENA-PISTOIESE 0-0

TERAMO-VITERBESE 1-0

VJS PESARO-FERMANA 2-0

OLBIA-GUBBIO 1-0

PESCARA-REGGIANA 2-3

PONTEDERA-VIRTUS ENTELLA 2-1

RISULTATI DELLA 8°GIORNATA D’ANDATA

REGGIANA-OLBIA 2-0

MONTEVARCHI-MODENA 2-0

FERMANA-SIENA 1-1

GUBBIO-PONTEDERA 3-0

PISTOIESE-TERAMO 1-2

CESENA-ANCONA-MATELICA 2-0

LUCCHESE-VJS PESARO 1-2

IMOLESE-CARRARESE 2-4

VITERBESE-GROSSETO 0-1

VIRTUS ENTELLA-PESCARA 2-2

CLASSIFICA

REGGIANA 20

CESENA 17

ANCONA-MATELICA 16

SIENA 13

GUBBIO 13

PESCARA 13

VJS PESARO 12

MODENA 12

CARRARESE 11

IMOLESE 11

PONTEDERA 11

VIRTUS ENTELLA 11

MONTEVARCHI 10

OLBIA 10

TERAMO 7

LUCCHESE 7

FERMANA 5

PISTOIESE 5

VITERBESE 3

PROSSIMO TURNO

CARRARESE-PISTOIESE

GROSSETO-REGGIANA

PONTEDERA-LUCCHESE

ANCONA-MATELICA-MONTEVARCHI

MODENA-VITERBESE

OLBIA-IMOLESE

PESCARA-FERMANA

SIENA-VIRTUS ENTELLA

TERAMO-GUBBIO

VJS PESARO-CESENA