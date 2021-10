Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 16/10/2021

Viterbo

Sabato. Poco nuvoloso sia al mattino che al pomeriggiocon tempo stabile. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +5°C e +17°C.

Domenica. Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

Lazio

Sabato.Tempo generalmente stabile nella giornata con qualche nube in mattinata su tutto il Lazio; nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio sempre senza fenomeni. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite sul viterbese, nubi diffuse altrove.

Domenica.Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

AL NORD