Lega Viterbo: “Congratulazioni ad Emanuela Bartolini, nuovo Vicesindaco di Canino”

Emanuela Bartolini è il nuovo vicesindaco del comune di Canino. La nomina è giunta a seguito del risultato elettorale raggiunto alle ultime elezioni amministrative in cui Emanuela, con oltre 400 preferenze, è risultata prima degli eletti, contribuendo in modo determinante alla vittoria del Sindaco Cesetti.

“Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto. La fiducia che gli elettori hanno riposto in me ripaga l’impegno e l’attenzione che ho avuto nei confronti di Canino e dei cittadini in questi anni di attività politica. Ringrazio il Sindaco Cesetti per la fiducia che mi ha accordato, che mi consentirà di perseguire, con ancora maggior vigore, l’interesse della comunità, a cui va la mia gratitudine. Mi metterò ora da subito al lavoro affinché il cambiamento su cui ci siamo impegnati con tanti caninesi possa finalmente concretizzarsi in un rinnovato slancio dell’attività amministrativa.” Così Emanuela Bartolini a seguito della nomina a vicesindaco.