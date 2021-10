Ecosantagata Civita Castellana, domani l’esordio stagionale a Perugia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Poche ore al fischio d’inizio della stagione 2021/22 per l’Ecosantagata Civita Castellana. La squadra rossoblù sarà ancora impegnata nel campionato nazionale di serie B maschile di pallavolo, dopo aver sfiorato la promozione in A3 l’anno scorso.

L’Ecosantagata, sempre guidata da coach Stefano Beltrame, disputerà il girone F insieme a 5 squadre umbre (San Giustino, Perugia, Italchimici Foligno, Rossi Foligno e Tmm Magione), 5 toscane (Arno, Grosseto, Pontedera, Prato e Lupi Santa Croce) e l’altra compagine viterbese dell’Orte.

L’esordio della formazione civitonica è fissato per domani pomeriggio alle 18, sul campo della Sir Safety Monini Perugia, cioè la seconda squadra di quella Sir che milita nella Superlega. Una formazione piena di giovani interessanti, che l’anno scorso sconfisse sia all’andata che al ritorno capitan Buzzelli e compagni. Per l’Ecosantagata, quindi, subito un’occasione di riscatto.

“La partita di domani richiede la massima attenzione – dice il presidente dell’Ecosantagata Civita Castellana Francesco Santini -. Dobbiamo ricordarci che l’anno scorso siamo usciti dalla sfida col Perugia con due pesanti batoste, sia in trasferta che in casa, quindi spero che stavolta si riesca a invertire la rotta. È molto importante cominciare a raccogliere punti fin dalle prime partite, per non trovarsi poi a correre di rimonta nelle fasi successive del campionato, con tutto il sovraccarico di pressione che questo comporta”.

La squadra di Civita Castellana parte per un’altra stagione di vertice e secondo Santini il precampionato ha dato buone indicazioni in questo senso. “Le amichevoli vanno sempre prese con le pinze, ma tutto sommato mi sembra che la preparazione sia andata bene. In particolare mi è piaciuta la prestazione al memorial Mecucci, in cui abbiamo dimostrato carattere e qualità tecniche importanti. Il nostro primo obiettivo è raggiungere la qualificazione ai playoff per la promozione, poi si vedrà”.

“Anche quest’anno giocheremo in un girone molto competitivo – conclude il presidente -. Vedremo sempre una pallavolo di qualità su impianti di alto livello. Auguro a tutte le società un buon campionato e ovviamente un grande in bocca al lupo all’Ecosantagata”.

Ecosantagata Civita Castellana