Un arresto ed una segnalazione per spaccio a Capranica

NewTuscia – CAPRANICA – I Carabinieri della Stazione di Capranica, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ronciglione, hanno fermato durante un servizio di perlustrazione un giovane del posto mentre cedeva 5 grammi di droga ad un altro ragazzo.

Immediatamente hanno bloccato l’ azione di spaccio ed hanno perquisito nell’ immediatezza la dimora dello spacciatore in cui, dopo un attento controllo, hanno trovato altri 20 grammi di hashish oltre al materiale per confezionare le dosi: lo spacciatore è quindi stato dichiarato in arresto e posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione, mentre il giovane assuntore è stato segnalato come consumatore alla Prefettura di Viterbo.