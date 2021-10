Primo consiglio comunale ad Acquapendente con la neosindaca Alessandra Terrosi

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il percorso amministrativo della sindaca Alessandra Terrosi inizierà ufficialmente mercoledì 20 ottobre.

In quella data alle ore 21.00 è stato infatti convocato il Consiglio Comunale che a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19 verrà pubblicizzata mediante diretta streaming canale facebook del Comune. Tappa preliminare prima del mandato ufficiale il punto 1 della medesima assise in cui saranno poste in esame le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti: per la lista trionfatrice della sindaca Terrosi Mauro Bellavita, Glauco Clementucci, Marcella Giuliani, Massimo Pallotti, Monica Putano Alias Bisti, Loriano Ronca, Patrizia Rosatelli, Serena Tini per quella perdente Federica Friggi, Valentina Sarti, Domitilla Agostini, Alessandro Brenci. Nel caso che uno o più eletti non rispondano ai parametri previsti dalla legge, ratifichino le proprie dimissioni o rientrino in particolari casistiche previste dalla vigente normativa elettorale, si apriranno chances per coloro che non hanno raggiunto il quorum. Per la maggioranza la cosiddetta “lista d’attesa” è guidata da Damiano Paoletti, seguito da Annalisa Bredi, Maria Chieffo, Stefano Delli Campi. Per la minoranza da Dino Lauricella, seguito da Eolo Seri, Antonella Testa, Gabriele Bedini, Martina Cirilli, Aldo Bedini, Enzo De Masi, Roberto Bertoldi, Tonino Levantini. Mandato che arriverà con il punto N° 2 con l’insediamento del Consiglio ed il giuramento del Sindaco. In seguito con il punto 3 verranno costituti i Gruppi consiliari e designati i rispettivi capigruppi. Si passerà poi al punto 4 (presa d’atto nomina Giunta Comunale) ed al 5 (Nomina commissione elettorale comunale).