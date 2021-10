Poste Italiane: a Farnese lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche

NewTuscia – FARNESE – Poste Italiane comunica che da lunedì 18 ottobre l’ufficio postale di Corso Vittorio Emanuele, 8, a Farnese sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti. In particolare, nell’ambito degli interventi, è previsto l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori da lunedì 18 ottobre l’ufficio non sarà operativo.

Per tutte le esigenze, i cittadini potranno rivolgersi presso le sedi di Ischia di Castro, in Via Viale Caduti sul Lavoro, e Valentano, in Piazza Giuseppe Garibaldi, 6 che osservano orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.

La riapertura dell’ufficio postale di Farnese, in Corso Vittorio Emanuele è prevista per il giovedì 21 ottobre con i consueti orari.