Il sindaco uscente di Canino Lina Novelli commenta l’esito delle elezioni

NewTuscia – CANINO – L’esito delle elezioni del 3/4 ottobre ci consegna una composizione del consiglio comunale frutto di una competizione che seppur a volte aspra è degna di rispetto e sovra na perché rappresenta il volere degli elettori.

E’ un risultato che vede l’amministrazione uscente oggi nei banchi dell’opposizione su un profilo dal quale ripartire per costruire nuovi consensi e tenere unita quella comunità che ha rinnovato comunque la fiducia e per la quale vale la pena svolgere la funzione alla quale si è chiamati.

Saremo attenti affinchè i progetti in corso di realizzazione, i contributi che sono in arrivo e quelli che arriveranno dal PNRR non siano restituiti al mittente ma siano la vera opportunità di riscatto per una collettività che ha poche occasioni di benefici.

Saremo vigili sulla salute dei cittadini affinchè sia la principale priorità da tenere in debita considerazione,saremo di controllo sulle modalità di spesa dei soldi pubblici perché siano a favore di tutte le componenti sociali e possano essere utilizzate per risposte alle istanze dei cittadini con uno sguardo attento alla crescita del paese.

Saremo attenti e vigili anche alle questioni della lista di opposizione Alleanza per Canino per capire meglio quali tematiche e quali istanze saranno rappresentate.

Saremo propositivi nelle questioni di interesse generale e soprattutto quando le questioni si concilieranno con i programmi elettorali della nostra lista.

Lista Canino Risorsa Comune