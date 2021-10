Green Pass. De Simone: “Tutelare chi ha ripreso il lavoro”

NewTuscia – VITERBO – GREEN PASS, si è giusto tutelare la minoranza e il lavoro di tutti, correggere alcune importanti storture della normativa, ma è giusto anche e forse di più tutelare la maggioranza, tutelare tutti noi che ci siamo fidati della scienza, tutti quelli che dopo mesi di chiusure e con ristori da fame hanno ripreso il lavoro, tutti noi che non vogliamo più stamparci un’autocertificazione per andare a comprare il pane o essere guardati male dalla finestra se andiamo a correre, che non vogliamo più stare a casa da soli a Natale o fare le corse per arrivare a casa alle 22, che non vogliamo più ascoltare il bollettino delle 18 con la triste conta dei morti di covid, che vogliamo se necessario poterci curare visto che per oltre un anno gli ospedali sono stati purtroppo inavvicinabili.

Andrea De Simone

Confartigianato