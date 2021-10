Due odg antirazzisti di Ciambella e FdI in consiglio comunale di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunti in via d’urgenza due nuovi punti all’ordine del giorno. Si tratta del seguenti argomenti sopravvenuti:

ordine del giorno presentato dal consigliere Luisa Ciambella: “Condanna netta del consiglio comunale di Viterbo agli attacchi squadristi ai danni della CGIL nazionale di sabato 9 ottobre 2021 a Roma. No a ogni forma di violenza, no a minimizzare ogni rigurgito fascista;

mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia: “Iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico-sociale, religioso, politico e sessuale.

Tali argomenti andranno ad aggiungersi agli altri precedentemente comunicati e previsti per questa sessione di consiglio.

A darne comunicazione è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista. Si ricorda che il consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria, in prima convocazione questo pomeriggio alle ore 15,30, in modalità mista, ovvero con alcuni consiglieri in presenza e altri in videoconferenza.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ribadisce che le sedute non saranno aperte al pubblico.