Da lunedì alla farmacia comunale di Montalto il test rapido antigenico per il rilascio del green pass

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO –Premesso che da venerdì 15 ottobre il governo ha ampliato ulteriormente l’obbligo del green pass estendendolo anche ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti pubblici e privati, da lunedì 18 ottobre, presso la farmacia comunale di Montalto Marina (via del Palombaro 11) è possibile effettuare il test rapido antigenico per il Covid-19 che consente il rilascio del green pass con validità di 48 ore. Questo esame è effettuabile esclusivamente su prenotazione telefonica (0766/801350). Il costo del test, come previsto dalla normativa, è pari a 15 euro per i maggiorenni e 8 euro dai 12 ai 17 anni.