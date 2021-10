Tumori, Baldini (CI): “Pink October splendida iniziativa”

NewTuscia – ROMA – “Da sempre sono ‘pink’ grazie al mio lavoro all’istituto tumori, dove opero e porto avanti la prevenzione”. Lo afferma Maria Teresa Baldini, deputata di Coraggio Italia, commentando l’iniziativa di Confesercenti e dell’associazione ‘Firenze in rosa onlus’ nel corso del ‘Pink october’, il mese dedicato alla lotta contro il tumore al seno.

“Si tratta di un colore che al quale sono molto legata- aggiunge- avendo portato avanti progetti come ‘Fuxia people’ legati alla bellezza , alla creatività , alla salute della donna. Il tumore al seno fortunatamente ha intrapreso un cammino diverso da quando il professor Veronesi, con il quale ho lavoravo, ha introdotto la quadrantectomia un intervento non demolitivo molto diverso da quelli che venivano fatti in precedenza. Un grande salto in avanti nella cura di questo male, che ha cambiato il modo di fare trial e ricerca in Italia e in tutto il mondo”.

Per Baldini “oggi, anche grazie a splendide iniziative come ‘Pink october’, la consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno si rafforza e aiuta tante donne. Sono felice che Firenze si decori di rosa e come deputata di Coraggio Italia cercherò sempre di favorire iniziative come questa per affermare il primato della scienza e della ricerca scientifica come uniche vie per curare i pazienti”.