Rc Art. Uno Civita Castellana: “Per obbligo green pass al lavoro Comune faccia tamponi a prezzi calmierati nelle farmacie”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Da venerdì 15 ottobre per recarsi al lavoro sarà necessario essere vaccinati contro il Covid-19 o in possesso dell’esito negativo di un tampone.

I nostri movimenti politici, pur credendo fermamente nella ricerca scientifica e nella vaccinazione , non possono non sottolineare come l’introduzione dell’obbligo del green pass per recarsi al lavoro debba essere accompagnato da una sensibile riduzione del costo dei tamponi per chi sceglie di non vaccinarsi. Per questo, come Rifondazione Comunista e Coordinamento di Articolo uno di Civita Castellana, ci uniamo alla richiesta già effettuata dal Movimento Cinque Stelle di chiedere l’attivazione del tampone a prezzi calmierati (8 euro per gli under 18 e 15 per gli altri) nelle farmacie comunali di Civita Castellana. Chiediamo inoltre all’Amministrazione comunale di convocare immediatamente un incontro con i Sindacati che hanno avanzato la richiesta al fine di tutelare la salute della cittadinanza e dei lavoratori.

Al prezzo attuale 10 – 12 tamponi mensili per lo stipendio di un operaio rischiano di essere un importo consistente (dal 10 al 15% del salario) che ricadrà inevitabilmente sui consumi delle famiglie , per questo riteniamo che il Comune debba stanziare una cifra da utilizzare per abbassare ulteriormente il costo dei tamponi e di rispondere rapidamente alle richieste fatte dalle forze politiche e sindacali.

Rifondazione Comunista Civita Castellana Coordinatore Articolo uno Civita Castellana