“Memorial Mario Romano” con la Stella Azzurra Viterbo

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Organizzato dalla Cestistica Civitavecchia si è disputato sabato 9 e domenica 10 sul parquet del Palaricucci il “Memorial Mario Romano”, giunto alla sua settima edizione.

Quadrangolare di notevole spessore tecnico tra squad re di qualità che ha visto in campo, oltre ai padroni di casa, Club Basket Frascati, Virtus Roma 1960 ed Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT (le prime due inserite nel girone A e le altre due in quello B del prossimo campionato di C Gold Lazio).

Nella prima giornata di gare i biancostellati hanno battuto i castellani 74-61, mentre la compagine romana ha superato la Cestistica Civitavecchia per 87-51. Nella finalina di domenica per il terzo e quarto posto si è imposta Frascati 74-64, mentre la finale è stata appannaggio della formazione romana che in una partita molto bella e ben giocata da entrambe le squadre ha battuto la Stella 75- 69.

“Un torneo molto interessante – dichiara coach Fanciullo – utile per preparare al meglio l’inizio della prossima stagione che da domenica prossima ci vedrà impegnati in un campionato che si preannuncia molto bello, equilibrato e con ottime compagini a contendersi la promozione in Serie B. Abbiamo disputato due buoni incontri, anche se dobbiamo migliorare in continuità, limitando al massimo quelle pause che ancora abbiamo nel corso di gara e che penalizzano quanto di

apprezzabile riusciamo a fare quando giochiamo con ritmi più elevati e maggiore attenzione. Sono comunque soddisfatto del lavoro fatto dall’inizio della preparazione estiva ed in questa ultima settimana che ci attende prima del via al campionato cercheremo di assimilare alcuni concetti che ritengo fondamentali per disputare una stagione positiva”.