Bandi Gens, assessore Lomnardi: “Prende forma la transizione ecologica del Lazio”

NewTuscia – ROMA – “Con la pubblicazione in data odierna dei Bandi di partecipazione all’Offerta Educativa del catalogo GENS, prende forma una parte fondamentale della Transizione Ecologica del Lazio, che parte dalla formazione per arrivare alla progettazione e alla creazione di un futuro sostenibile”, così in una nota Roberta Lombardi, Assessora a Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio.

“L’istituzione del Catalogo GENS e il Bando di partecipazione alla sua offerta sono dimostrazioni concrete della volontà della Regione Lazio di dare un impulso all’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Sistema della Aree Naturali Protette regionali, dotandosi di un importante strumento strategico per guidare e coordinare le attività legate alla diffusione della cultura della sostenibilità”, continua Lombardi “si pongono così le basi per una rinnovata consapevolezza del valore del nostro patrimonio naturale, strettamente connesso alla storia e alla cultura dei nostri territori”.

“Mi auguro che gli istituti scolastici e tutte le associazioni della società civile, cui i bandi sono rivolti, partecipino con entusiasmo a questa iniziativa, proponendo i loro progetti educativi per l’anno 2021-2022 e dando prova di una nuova e sempre più diffusa sensibilità verso le tematiche ambientali”, conclude l’Assessore.

Qui i Bandi Pubblicati:

https://www.regione.lazio.it/notizie/tutela-ambientalr-difesa-suolo/Educazione-Ambientale-alla-Sostenibilit%C3%A0-BANDI-GENS-Istituti-scolastici-Societa-civile-anno-2021-2022