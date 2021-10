Al via la ricca stagione del teatro Boni di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – 23 spettacoli Covid permettendo. Grandi i numeri di partenza della stagione teatrale al Boni. Pianificata dal Presidente Tebo Tolmino Piazzai e dal Comune di Acquapendente con il patrocinio della Regione Lazio. Due nel mese di Ottobre. Domenica 17 alle ore 17.30 “Posso offrire un caffè ?” di David Norisco con Carlo Di Maio. Sabato 23 (ore 21.00) e Domenica 24 (17.30) “Giovanna d’Arco: le donne e la scelta” di David Norisco, regia Filippo D’Alessio, interpreti Maddalena Rizzi, Marco Prosperini, Alioscia Viocaro, Ana Maria Kusch Ruth. Cinque nel mese di Novembre.

Lunedì 1 alle ore 17.30 “Com’è ancora umano lei: caro Fantozzi” (parole e musica per Paolo Villaggio di Anna Mazzamauro). Domenica 7 alle ore 17.30 “Coppia aperta: quasi spalancata” (di Dario Fò e Franca Rame, regia di Matteo Vacca, con Giancarlo Porcari e Manuela Bisanti). Domenica 14 alle ore 17.30 “Pezzi: si vive per imparare a restare morti tanto tempo” (spettacolo vincitore Roma Fringe Festival 2029 con Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi, e Claudio Guidi regia e drammaturgia Laura Nardinocchi). Sabato 20 Novembre alle ore 21.00 e Domenica 21 alle ore 17.30 “Tipi” di e con Roberto Ciufoli. Domenica 28 alle ore 17.30 “Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello” (regi a di Antonello Avallone con Flaminia Fegarotti, Gianluca Delle Fontane, Susy Sergiacomo, Flavia Di Domenico, Alessandro Capone, Francesca Cati. Sei gli appuntamenti di Dicembre. Domenica 5 alle ore 17.30 “Emigranti” di Slawomir Mrozek con Riccardo Barbera, Roberto D’Alessandro regia di Claudio Jancowsky. Martedì 7 (ore 21.00) e Mercoledì 8 (ore 17.30) “Certi di Esistere” testo, regia e idea scenica di Alessandro Benvenuti con Marco Prosperini, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Maddalena Rizzi, Bruno Governale, Livia Caputo, Roberto Forlini. Sabato 11 Dicembre alle ore 21.00 “Museo Pasolini” con Ascanio Celestini. Domenica 12 alle ore 17.30 “La mia vita vorrei scriverla cantando” con la voce di Miriam Scarcello e la chitarra di Gennaro Venditto. Sabato 18 alle ore 21.00 “Intelletto d’amore: Dante e le donne” con Lella Costa per la regia di Gabriele Vacis. Domenica 19 alle ore 17.30 “Sine tactu” con Nicholas Baffoni, Marco Cappa Spina, Valeria Loprieno, Cristina Meloro, Camilla Perugini, Direzione artistica Patrizia Cavola, Ivan Truoi e musiche originali di Epsilon Indi. Quattro gli appuntamenti di Gennaio.

Giovedì 6 alle ore 17.30 e Domenica 7 alle ore 21.00 “Emilio Celata è Anna Karenina: viaggio in un magone di prima classe”. Domenica 16 alle ore 17.30 “La belle dame sans mercì” con Serena Dandoni e Mario Guidi. Domenica 23 alle ore 17.30 “Le isole del tesoro” da Robert Luis Stevenson di Giuseppe Cederna e Sergio Maifredi con Giuseppe Cederna. Domenica 30 alle ore 17.30 “Rita Levi Montalcini: un genio con lo zucchero filato in testa” di Valentina Olla e Sabrina Pellegrino. Due appuntamenti di Febbraio. Domenica 6 alle ore 17.30 “Dica ?” di Alessandro Bonanni, regia di Tonino Tosto, con Tonino Tosto, Marina Vitolo, Susy Sergiacomo, Giovanni De Anna, Titti Cerrone, Jessica Cristine Agnoli, Alessandro Bonanni. Domenica 13 alle ore 17.30 “I matti di Dio” scritto e diretto da Ariele Vincenti, con Federico Perrotta, Andrea D’Andreagiovanni, Massimiliano Elia, Giacomo Rasetti. Quattro nel pirotecnico finale di Marzo. Domenica 6 alle ore 17.30 “La locandiera” con Deborah Caprioglio per la regia di Tiziana Biscontini. Domenica 13 alle ore 17.30 nella giornata internazionale per la dignità ed il rispetto della persona “I dubbi di Elia” testo e regia di David Norisco con Matteo Pandolfi e Diego Iacone. Domenica 20 alle ore 17.30 “Italiana brava gente: un viaggio tra l’Italia e New York in teatro” di Enrico Maria Falconi, con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Enrico Maria Falconi, Federico Corda. Domenica 27 Marzo alle ore 17.30, infine, “Il minotauro” di Emilio e ed Elisa Celata. Biglietteria: 0763-733174, 334-1615504. Per accedere agli eventi sarà necessario esibire il green-pass