Il punto sulla 2 giornata di promozione girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Tre compagini a punteggio pieno, l’ A|tleticom Soccer Accademy, l’ Aurelia Antica Aurelio e il Fregene Maccarese. L’ Atletico Soccer Accademy (6 punti) liquida sul suo campo il Passoscuro (0) con il piu’ classico dei punteggi 2-0 i gol di D’ Ignazio e Catalani. L’ Aurelio Antica Aurelio (6) batte all’ inglese 2-0 il Carbognano (1). I viterbesi resistono in parita’ il primo tempo, ma nella ripresa tra il minuto 24’ ed il minuto 26’ le reti di Di Pofi e Fiorini regalano il successo a mister Di Loreto.

Il Fregene Maccarese (6) espugna con il minimo sforzo 1-0 Santa Marinella (3) in rete Sargolini, ma i locali sbagliano due calci di rigore con Di Fiandra nel primo tempo nel secondo tempo invece e’ Cedeno a fallire il penalty. Primo successo per il Nuovo Borgo San Martino (4) che travolge 3-0 il Roncoglione United (0) in rete Daniel Paraschiv (doppietta) e De Falco, cosi gli uomini guidati da mister Bernardini trovano la loro prima vittoria in promozione. Il Montefiascone (4) corsaro sul terreno della Fulgur Tuscania (1) con il punteggio di 4-2 in evidenza per i falisci Brachini Santos, e Brachino mentre per i bianconeri di mister Capotosto in gol Bersaglia e Marcomeni. Nell’ anticipo giocato sabato Primi tre punti anche per la Nuova Pescia Romana (3) che sbanca 1-0 il terreno della Sorianese (3) con rete di Bisozzi. Il Canale Monterano (3) sbanca l’ Olivieri Bruno di Pianoscarano (3) per 1-0, decisivo Marani di testa (su assist di Ciolli). Bargo Palidoro (0) tolfa (3) finisce 0-2 in rete Montironi e Trincia.