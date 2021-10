Il sabato pomeriggio, spettacolo con aperitivo con vin brulè.

La domenica mattina, concerto e colazione con caffè e cornetto

NewTuscia – VITERBO – Nasce un nuovo progetto a cura del Comune di Viterbo e ATCL, Circuito multidisciplinare del Lazio, riconosciuto dal MIC e Regione Lazio: dal 23 ottobre il chiostro del museo civico Rossi Danielli a Viterbo ospiterà Millepiani. Parole e suoni al tramonto e all’alba. Quattro appuntamenti tra musica e teatro per festeggiare inizio e fine giornata in una sorta di rito collettivo: il sabato pomeriggio, spettacolo con aperitivo con vin brulè e la domenica mattina, concerto e colazione con caffè e cornetto.

Sabato 23 ottobre, ore 17, liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, scritto e interpretato da Francesca Camilla D’Amico, Paolo dei lupi con la regia di Roberto Anglisani. Lo spettacolo trae ispirazione dalla vita avventurosa del biologo e poeta Paolo Barrasso (Sulmona 1949 – M.Morrone 1991) che fu tra i primi a credere e ad agire, negli anni ’70, nel progetto per la salvaguardia del lupo appenninico in Italia: l’“Operazione San Francesco”, promossa dal WWF.

Domenica 24 ottobre, ore 7.30 Aut Aut è un progetto che unisce Andrea Biondi vibrafono + live electronics e Jacopo Ferrazza contrabbasso + live electronics, una personale ricerca sulla sottile linea della storia che ci rende “figli” di Perotinus e “padri” delle “macchine virtuali”. Il concerto pone attenzione particolare al ’900 dal quale attinge con una lente d’ingrandimento, destrutturando ulteriormente quello che Ligety e Bartok maneggiavano, intorno al più ampio concetto di tonalità, utilizzando improvvisazione ed elettricità come elementi strutturali e significanti.

Sabato 30 ottobre, ore 17 Sciaboletta. La fuga del Re scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli, una narrazione che parte dalla fuga di Re Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, a seguito della dichiarazione d’Armistizio proclamata dal Generale americano Eisenhower, per interrogarsi su una società che pare stia entrando -ancora una volta- in un’epoca nazionalista e di malcelato odio del diverso.

Domenica 31 ottobre, ore 7.30 Serpentine. Performance per voce ed elettronica con Ludovica Manzo, cantante, autrice ed improvvisatrice, che crea un tragitto non lineare utilizzando la voce come principale sorgente sonora. In questa performance intreccia diversi aspetti, dalla esplorazione timbrica della voce nuda, a trame sonore create grazie all’uso del live sampling, alla voce cantata su brani originali suonati con synth e laptop.

“Continua la programmazione di eventi nel chiostro del museo civico – ha sottolineato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis -. Un percorso di valorizzazione e promozione all’interno di uno spazio restituito alla città dopo un lungo periodo in cui non è stato utilizzato. Dallo scorso 10 agosto sono riprese le attività. Questo nuova rassegna di eventi, organizzata da ATCL insieme al Comune di Viterbo, propone quattro appuntamenti. Due spettacoli il sabato pomeriggio al tramonto, accompagnati da un aperitivo con vinbrulé, e due concerti all’alba, la domenica, con caffè e cornetto per colazione. Una formula nuova, più accattivante e piacevole per vivere ancora meglio un luogo ricco di arte, storia e cultura come il nostro museo civico”.

“Dopo il grande successo dell’attività estiva – afferma l’amministratore delegato di ATCL Luca Fornari – in attesa della programmazione al Teatro dell’Unione, portiamo lo spettacolo dal vivo in uno dei luoghi più belli di Viterbo, convinti, con l’amministrazione comunale, che possa essere stimolo e incentivo per ritrovare e ricostruire la socialità, avvicinandosi a quell’atto collettivo che richiede il teatro”.

CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO ROSSI DANIELLI

Piazza F. Crispi 13, Viterbo

PROGRAMMA

Sabato 23 ottobre, ore 17

Paolo dei Lupi

di e con Francesca D’Amico

[TEATRO]

Domenica 24 ottobre, ore 7.30

Aut Aut

con Andrea Biondi (vibrafono e live electronics) e Jacopo Ferrazza (contrabbasso e live electronics)

[CONCERTO JAZZ]

Sabato 30 ottobre, ore 17

Sciaboletta – La fuga del Re

di e con Alessandro Blasioli

[TEATRO]

Domenica 31 ottobre, ore 7.30

Serpentine

con Ludovica Manzo (voce e live electronics)

[CONCERTO JAZZ]

Info: 388 9506826 – www-teatrounioneviterbo.it

Botteghino presso Teatro Unione, aperto dal martedì al sabato, orario 10-13 e 15-19.

Nei pomeriggi del sabato di spettacolo il botteghino aprirà esclusivamente presso il Museo Civico dalle ore 16.

Biglietti:

Intero 12 €, con consumazione

Ridotto 10 €, con consumazione