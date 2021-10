Lazio. Astorre: “Regione continua programma messa in sicurezza litorale”

NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio continua il suo impegno nella messa in sicurezza del litorale laziale. Come annunciato oggi dall’assessore Mauro Alessandri, sono di oltre 3 milioni di euro i fondi regionali stanziati per interventi di manutenzione e messa in sicurezza del tratto di costa Fiumicino-Ostia”.