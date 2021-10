NewTuscia – VITERBO – Dopo il grande successo del primo weekend di “CioccoTuscia Viterbo” si replica il 16-17 ottobre 2021 presso lo storico Palazzo dei Papi e a Piazza S.Lorenzo.

Programma secondo weekend 16-17 ottobre

GLI ORGANIZZATORI RICORDANO CHE PER ACCEDERE ALLA MANIFESTAZIONE (ANCHE PER PIAZZA S.LORENZO) E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE IL GREEN PASS (OVER 12 ANNI)

Sabato 16 ottobre (orario apertura Villaggio ore 10,30 – 19,00)

Piazza S.Lorenzo

Area ristoro: operatori con stand in legno e truck food

Esibizioni con sbandieratrici e musici del Comitato Centro Storico di Viterbo – artisti di strada – istallazioni permanenti

Area giochi in legno (per adulti e bambini – a pagamento € 2,50 a persona per 30 minuti)

Sala Scuderie Palazzo dei Papi (Piano inferiore – INGRESSO PRINCIPALE VIA S.CLEMENTE)

Stand dolciari: vari operatori del settore dolciario con prevalenza di cioccolato (ingresso libero)

Area giochi con animatori (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): inclusi zucchero filato, tatuaggi e trucco mani, laboratorio sul riciclo, palloncini, gioco del calcio e gioco del bowling (ingresso a pagamento, € 4 per 30 minuti)

Sala delle Scuderie (Piano terra Palazzo di Papi – INGRESSO PRINCIPALE PIAZZA S.LORENZO)

Area maestri pasticceri: si alterneranno diversi pasticceri e chef professionisti in dimostrazioni di pasticceria, per pubblico amatoriale (ingresso a pagamento € 5 per 60 minuti, classi da massimo 30 persone)

Alessio Margottini (docente di cioccolateria e pasticceria, collaboratore dell’Università dei Sapori e titolare della pasticceria Millevoglie)

Ore 15,00-16,00: Le basi della PASTICCERIA – bignè e crema pasticcera

Ore 16,15-17,15: Le basi della PASTICCERIA – Pasta frolla e Pan di Spagna

Ore 17,30-18,30: Le basi della PASTICCERIA – Lavorazione del cioccolato

Attività per bambini (Piano terra Palazzo di Papi – INGRESSO PRINCIPALE PIAZZA S.LORENZO)

(a pagamento € 4 per 20/25 minuti per n.1 laboratorio oppure € 10 per n.3 laboratori; senza prenotazione; per ogni bambino è ammesso un solo accompagnatore):

Laboratorio di disegno (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): i piccoli artisti potranno fare disegni con i colori naturali estratti da frutta e verdura, in collaborazione con la Fattoria di Alice (consigliato minimo 2 anni)

Laboratorio di food art (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): Ci vuole poco per creare una ricetta semplice e divertente! Tutti i bimbi potranno realizzare dei dolci a forma di gufi, in collaborazione con Creative Food (consigliato minimo 3 anni)

La storia del cioccolato: le principali fasi della lavorazione del cioccolato dalla raccolta all’assaggio (espositiva e non a pagamento)

Laboratorio di riciclo creativo (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): un’esperienza sulla realizzazione di pozioni “magiche” per giovani maghi apprendisti; preparazione di fantastici miscugli con sabbia colorata per creare piccoli incatesimi!

Domenica 17 ottobre (orario apertura Villaggio ore 10,30 – 19,00)

Piazza S.Lorenzo

Area ristoro: operatori con stand in legno e truck food

Esibizioni con sbandieratrici e musici del Comitato Centro Storico di Viterbo – artisti di strada – istallazioni permanenti

Area giochi in legno (per adulti e bambini – a pagamento € 2,50 a persona per 30 minuti)

Ore 15,00 – 16,00: sfilata ed esibizione Majorette del gruppo Ferentum

Sala Scuderie Palazzo dei Papi (Piano inferiore – INGRESSO PRINCIPALE VIA S.CLEMENTE)

Stand dolciari: vari operatori del settore dolciario con prevalenza di cioccolato (ingresso libero)

Area giochi con animatori (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): inclusi zucchero filato, tatuaggi e trucco mani, laboratorio sul riciclo, palloncini, gioco del calcio e gioco del bowling (ingresso a pagamento, € 4 per 30 minuti)

Sala delle Scuderie (Piano terra Palazzo di Papi – INGRESSO PRINCIPALE PIAZZA S.LORENZO)

Area maestri pasticceri: si alterneranno diversi pasticceri e chef professionisti in dimostrazioni di pasticceria, per pubblico amatoriale (ingresso a pagamento € 5 per 60 minuti, classi da massimo 30 persone)

Ore 15,00-16,00: Virginio Casantini (titolare della storica pasticceria Casantini) – il cioccolato e i suoi segreti

Ore 16,15-17,15: Virginio Casantini (titolare della storica pasticceria Casantini) – il cioccolato e i suoi segreti

Ore 17,30-18,30: Fratelli Fiorentini (pasticceri ALBA Dolciaria di Viterbo) – Il magico mondo del LIEVITO MADRE, come gestirlo ed utilizzarlo al meglio

Attività per bambini (Piano terra Palazzo di Papi – INGRESSO PRINCIPALE PIAZZA S.LORENZO)

(a pagamento € 4 per 20/25 minuti per n.1 laboratorio oppure € 10 per n.3 laboratori; senza prenotazione; per ogni bambino è ammesso un solo accompagnatore):

Laboratorio di disegno (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): i piccoli artisti potranno fare disegni con i colori naturali estratti da frutta e verdura, in collaborazione con la Fattoria di Alice (consigliato minimo 2 anni)

Laboratorio di food art (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): Ci vuole poco per creare una ricetta semplice e divertente! Tutti i bimbi potranno realizzare dei dolci a forma di gufi, in collaborazione con Creative Food (consigliato minimo 3 anni)

La storia del cioccolato: le principali fasi della lavorazione del cioccolato dalla raccolta all’assaggio (espositiva e non a pagamento)

Laboratorio di riciclo creativo (dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30): un’esperienza sulla realizzazione di pozioni “magiche” per giovani maghi apprendisti; preparazione di fantastici miscugli con sabbia colorata per creare piccoli incatesimi! (consigliato 2/4 anni)

Andrea Sorrenti

Direttore CioccoTuscia