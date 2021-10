Flaminia Civita Castellana: esonerato l’allenatore della prima squadra Roberto Rambaudi

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Asd Flaminia Civita Castellana comunica l’esonero dell’allenatore della prima squadra Roberto Rambaudi. La società ringrazia il Sig. Rambaudi per il lavoro svolto, per la grande professionalità, disponibilità ed abnegazione dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune per il proseguio della sua carriera.

La squadra è provvisoriamente affidata al mister della formazione Juniores Fabio Tocci in attesa della scelta del nuovo allenatore.