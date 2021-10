Il punto sulla 4 giornata di Eccellenza girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Vola a punteggio pieno la capolista Maccarese (12 punti) che sbanca 1-0 il terreno del Campus Eur (2), decisiva la rete di Tisei nel finale di gara. In seconda posizione due compagini il Pomezia (10) che passa 3-1 sul terreno della Certosa (4) in rete per gli ospiti uno straordinario Massella (tripletta per lui) mentre per i padroni di casa a segno Gallaccio su rigore. L’ Astrea (10) batte 3-1 il Citta’ di Cerveteri (0) dell’ ex Marco Ferretti per 3-1, vantaggio dei ministeriali con Raho, pareggio di Alessio Teti, poi i biancoazzurri segnano con Castro e Mollo.

Tre compagini a quota 9, l’ Aranova (9) sbanca con estrema disinvoltura 3-0 il terreno del Grifone Gialloverde (0) in rete Fagioli e doppietta di Monteforte. Ok l’ Academy Ladispoli (9) che vince di misura 1-0 contro l, Atletico Vescovio (4) in rete Teti al 30’.Colpo esterno del Parioli (9) che sbanca 1-0 Fiumicino (4) decisivi il calcio di rigore di Fortuna al minuto 25 della ripresa. Cade la Polisportiva Faul Cimini (5) che cede l’ intera posta in palio alla Boreale Don Orione (6) 1-0 il punteggio finale. Partita dai due volti primo tempo di marca locale, che ricava il gol partita con Buccioni bravo a battere dalla distanza il portiere Bertollini.

Nel secondo tempo e’ il portiere locale Otgon il protagonista, superlativo in almeno due circostanze su Jardel e Tabarini, bravissimo anche su Vittorini. Nell’ anticipo di Sabato il Civitavecchia (6) batte l’ Ottavia (1) 3-2 , ospiti avanti con Petrini su Rigore, pareggio di Panico nuovi vantaggio ospite grazie ad un’ autorete di Scaccia, ma La Rosa e Panici ribaltano la situazione.