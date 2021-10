Il Pineto batte di misura il Trastevere

NewTuscia – ROMA – Termina a Pineto la striscia di vittorie del Trastevere. I ragazzi di mister Mazza cadono di misura al Mariani-Pavone, sconfitti da una rete di Barlafante nella ripresa e vengono scavalcati in vetta alla classifica dal Castelnuovo Vomano. Eppure l’avvio di gara è promettente per gli amaranto, che già al 7′ sfiorano per due volte il vantaggio: prima è Cervoni, dal limite, ad impegnare Mercorelli, poi è Squerzanti ad andare vicino al gol sul successivo calcio d’angolo. La reazione dei padroni di casa arriva al 10′ con Della Quercia che taglia in due la difesa trasteverina e allarga a sinistra per Pezzotti, il cui tiro colpisce il palo.

Pineto di nuovo pericoloso poco prima della mezz’ora con Minincleri ma l’ex Rieti calcia debolmente tra le braccia di Semprini dopo essere entrato in area. L’ultimo brivido della prima frazione lo regala Monni che, in contropiede, prova a piazzarla col destro senza inquadrare la porta. Lo stesso Monni ci riprova al 51′ ma anche stavolta la sua conclusione non trova lo specchio. Al 55′ conclusione a spiovere di Cardella di poco a lato, sul fronte opposto Squerzanti riceve palla al limite dell’area ma nel suo destro c’è solo la forza. L’occasione più ghiotta per il Trastevere arriva al 75′, dopo un’azione insistita in area ma Sannipoli sbatte sul muro dei teramani al momento di battere a rete. Trascorrono due minuti e il Pineto sblocca la gara: Barlafante riceve palla sulla trequarti, si accentra e infila l’angolo dal limite. Il Trastevere ci prova con le ultime forze rimaste, il neo entrato Corsetti impegna Mercorelli con una punizione dal limite ma il risultato non cambierà più ed il Trastevere incassa la prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia.