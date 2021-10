A3 Credem Banca, Maury’s Com Cavi Tuscania all’esordio con Falù Ottaviano

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Per gli interessati, la Maury’s Com Cavi Tuscania informa che è possibile prenotare l’abbonamento al numero di telefono 335.5372769 (Lina) e ritirarlo alle casse del Palazzetto di Montefiascone in occasione della prima gara di campionato. Qualora non dovessero essere venduti tutti i tagliandi, la società comunicherà sui propri canali social di volta in volta i biglietti singoli disponibili, acquistabili sempre tramite prenotazione.

Quattro le tipologie di abbonamento sottoscrivibili:

JUNIOR SUPPORTER: 50 Euro. Riservato ai sostenitori dai 12 ai 18 anni. Incluse tutte le 12 partite di Regular Season, prelazione per Play Off e Coppa Italia, posto riservato.

BLU SUPPORTER: 100 Euro. Riservato ai sostenitori dai 18 anni in su. Incluse tutte le 12 partite di Regular Season, prelazione per Play Off e Coppa Italia, posto riservato.

RED SUPPORTER: 70 Euro. Riservato ai nuovi donatori Avis Tuscania (dal 1° Ottobre 2021) che ne faranno richiesta. Incluse tutte le 12 partite di Regular Season, prelazione per Play Off e Coppa Italia, posto riservato.

GOLD SUPPORTER: 500 Euro. Riservato a chi desidera contribuire come Sostenitore Gold all’attività del Tuscania Volley. Incluse tutte le 12 partite di Regular Season + Play Off e Coppa Italia, posto riservato, cuscino Tuscania Volley, divisa ufficiale Tuscania Volley firmata, tuta felpata Tuscania Volley, borsa trolley Tuscania Volley.

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici