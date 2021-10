Nella nostra trasmissione su TLN il Centro Antiviolenza Penelope

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Ne abbiamo parlato approfonditamente con Gaetano Alaimo e con le responsabili nella nostra trasmissione “Luce nuova sui fatti” in onda ieri su Tele Lazio Nord: la preziosissima azione svolta dal Centro Antiviolenza Penelope, la “struttura che offre gratuitamente un servizio prezioso, una mano tesa a tutte le donne che si trovano in difficoltà, ancor più in questi mesi di pandemia, e che hanno bisogno di rivolgersi alle istituzioni per aiuto e sostegno” come ben precisato all’inaugurazione – lo scorso 8 marzo 2021 -dalle rappresentanti delle associazioni che collaborano con il Comune di Viterbo nell’attivazione del Centro Antiviolenza : Antonella Panetta (presidente della cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus), Marta Nori (Associazione di promozione sociale Kyanos) e Carla Centioni (Associazione di promozione sociale Ponte Donna).

Il Centro antiviolenza, finanziato con fondi regionali, vede coinvolti con il comune di Viterbo capofila, i comuni di: Bomarzo, Celleno, Soriano, Vitorchiano, Bassano in Teverina, Oriolo Romano, Vetralla, Acquapendente, Canepina, Orte, Capranica, Blera, Bassano Romano.

“L’apertura del Centro è un passo importante per tutte le donne della Tuscia – aveva specificato Carla Centioni – che hanno qui a disposizione operatrici forti di una lunga esperienza, specializzate nel contrasto alla violenza. Rivolgendosi al Centro antiviolenza le donne che subiscono maltrattamenti o vivono situazioni inaccettabili saranno accompagnate attraverso un percorso integrato di uscita dalla violenza”.

Un percorso articolato e a “sostegno delle donne che hanno maturato la volontà di riprendersi la propria vita, che le accompagna in un percorso di empowerment, di ricerca del lavoro, di assistenza legale e psicologica” ha aggiunto Antonella Panetta.

Il progetto prevede a breve a l’apertura sul territorio di una Casa Rifugio, struttura che arricchisce la rete dei servizi territoriali indispensabili per dare sicurezza alle donne che vogliono uscire dalla violenza e che “nei fatti conferisce sostanza alla diffusione di una cultura del rispetto che accompagni adulti e giovani in ogni singola scelta di vita”, come sottolineato dal Comune di Viterbo con il sindaco Arena e l’assessore ai servizi sociali Sberna.

Come emerso nel dibattito della trasmissione Penepole ha costituito una rete che basa la sua efficacia sulla collaborazione con le Forze dell’Ordine, che da sempre sono tra le istituzioni di riferimento per le donne in difficoltà.