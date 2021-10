Giornata nazionale delle famiglie al museo, ingresso libero al museo civico

Alle 15,30 visita guidata per bambini dai 6 anni in poi

Ingresso libero al museo civico Luigi Rossi Danielli (piazza Crispi) domenica 10 ottobre per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo. Lo comunica l'assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis. Alle ore 15,30, in collaborazione con l'ufficio turistico, è inoltre prevista una visita guidata per bambini, dai 6 anni in poi. La prenotazione è obbligatoria ai numeri 0761 226427 o 349 3619681, o alla mail info@visit.viterbo.it.

La visita avverrà nel rispetto delle vigenti normative antiCovid. “Mi auguro di vedere molte famiglie – ha sottolineato l’assessore De Carolis – giovani e meno giovani, interessate alle opere conservate all’interno del nostro museo. L’ingresso sarà libero per tutte le famiglie”. Orario di apertura al pubblico: dalle ore 9 alle ore 19.