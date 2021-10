Domani, ore 16.00, la prima giornata di campionato

NewTuscia – VITERBO – L’Active Network farà il suo debutto al PalaCappuccini per affrontare lo Sporting Sala Consilina. Trasferta dalle mille insidie per il debutto dei viterbesi.

Queste le parole di Mister David Ceppi alla vigilia del match:

”E’ una trasferta molto difficile. E’ la prima gara ed è subito in trasferta, quindi l’organizzazione porta, ovviamente, delle difficoltà in più. Poi incontriamo una squasdra importante con giocatori molto forti e un allenatore che ha sempre fatto molto bene. Il quoziente di difficoltà è molto alto e noi dobbiamo essere uniti e coesi per venirne fuori. Non possiamo certo tentare di risolverla individualmente. Poi, ripeto, è la prima: c’è la voglia di iniziare e far bene. Abbiamo fatto una buona preparazione ma ci vuole ancora tempo per migliorare ulteriormente. Ne avrei fatto a meno di incontrare questa squadra e fuori casa alla prima giornata. Ma ormai ci siamo e ce la dobbiamo giocare facendo il nostro meglio perchè alla fine di tutto le partite iniziano zero a zero e cinque contro cinque”.