Regione, Corrado: “Al via interventi per sicurezza integrata degli enti locali”

NewTuscia – ROMA – Su proposta dell’Assessore Valentina Corrado è stata approvata la delibera di scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso per la concessione di finanziamenti agli enti locali per interventi di sicurezza integrata.

“Mettiamo a disposizione degli enti locali oltre 1 milione di euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione di informazioni e per la riqualificazione di aree degradate. Grazie alla delibera approvata in Giunta, procediamo allo scorrimento della graduatoria nell’ambito dell’Avviso rivolto a tutti gli enti locali del Lazio per interventi di sicurezza integrata, nell’ambito della legge 15/2001. I contributi che abbiamo previsto sono rivolti agli amministratori locali che, a gran voce, ci chiedono e di essere supportati nel loro lavoro quotidiano per rendere le città sicure, ridare dignità ad aree degradate, riaffermare i principi di legalità laddove regna il malaffare. Abbiamo previsto anche un finanziamento di 50mila euro per promuovere la formazione dei dipendenti pubblici e, in particolare, degli enti locali che si occupano di beni confiscati alla criminalità, comprendendo quanto sia importante affrontare temi così complessi con tutte le competenze necessarie”.

Lo dichiara l’Assessore Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza integrata, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado.