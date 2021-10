Mercatino natalizio, online avviso pubblico per assegnazione posteggi operatori

NewTuscia – VITERBO – Mercatino natalizio 2021, online avviso pubblico per l’assegnazione dei posteggi per operatori economici. Per la presentazione delle domande c’è tempo fino al prossimo 20 ottobre alle ore 14.

L’avviso, che fa seguito all’approvazione della delibera di giunta (n. 305 del 21/9/2021), è rivolto a operatori commerciali in possesso di determinati requisiti indicati nell’avviso stesso.

L’evento straordinario “mercato natalizio” – si legge nel documento – avrà luogo dal 1 al 31 dicembre 2021, con orario di vendita dalle ore 9.30 alle ore 20. È consentita la prosecuzione della partecipazione all’evento fino al 7/1/2022, esclusivamente se specificato nella domanda di ammissione. Le aree interessate sono: largo Benedetto Croce, piazza dei Caduti, piazza della Repubblica, via Marconi – angolo piazza dei Caduti.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità indicate nell’avviso, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale e inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it .

Nell’avviso sono riportati i raggruppamenti merceologici ammessi con il numero di operatori previsti.

La versione integrale dell’avviso (con modello di domanda) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione settori e uffici > settore IV > avvisi pubblici attività produttive, sviluppo e interventi economici, statistica o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-lassegnazione-dei-posteggi-in-occasione-dellevento-straordinario-mercato-natalizio-edizione-2021/ .

Per eventuali informazioni sono disponibili i seguenti recapiti: 0761 348363 – 379 – 374.